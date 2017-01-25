Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия регионального правительства и членов Совета Федерации от Самарской области с федеральными органами власти, а также совместная работа по защите интересов региона в верхней палате парламента.

Дмитрий Азаров рассказал, какая работа была им проделана по поручению главы региона. В частности, речь шла о программе благоустройства «Наш двор», инициированной партией «Единая Россия» и поддержанной президентом Владимиром Путиным. На приведение в порядок дворовых территорий в муниципалитетах России в федеральном бюджете на 2017 год заложено 20 млрд рублей.

Дмитрий Азаров отметил, что Самара в эту программу не включена, поскольку наш регион является благополучным. Но вместе с тем достигнута договоренность о том, что при определенных обстоятельствах областной центр может рассчитывать на федеральную поддержку.