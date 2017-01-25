Зампредседателя правительства России Виталий Мутко заявил о необходимости провести на строящемся к ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде стадионе тестовые мероприятия.

Как отметил гендиректор АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов в ходе выездного совещания с участием Виталия Мутко 25 января, через три дня начинается разгрузка металлоконструкций на строительной площадке.

«После этого мы освобождаем поле и приступаем к окончанию трибун первого яруса. До конца мая планируем завершить все работы на поле, чтобы перейти уже к посеву газона, а в июле начнём делать инженерию и систему аэрации», — отметил он.

Также Хряпов добавил, что уже приступили к планировке площадей вокруг стадиона. Также уже выровнен грунт и сейчас идёт согласование закупки оборудования.

В свою очередь заместитель председателя правительства России Виталий Мутко при осмотре стадиона задал вопрос о качестве сотовой связи. Замгубернатора Дмитрий Сватковский сказал, что проблем со связью на стадионе не будет. «Подрядчик и оборудование находятся на стадии согласования в настоящее время», — отметил он.

Также Михаил Хряпов заявил, что строительно-монтажные работы на объекте будут завершены к декабрю 2017 года, возможно, даже раньше.

Виталий Мутко также заявил, что на стадионе необходимо провести два-три тестовых мероприятия в апреле-мае.

Глава региона Валерий Шанцев в свою очередь, с юмором отметил, что можно провести футбольный матч между сборной правительства Нижегородской области и командой строителей стадиона.

Напомним, что на объекте завершен один из основных этапов работы — замкнуто внутреннее опорное кольцо крыши стадиона «Нижний Новгород».

В итоге над будущим футбольным полем и трибунами на высоте более 40 метров установлены 16 блоков, каждый весом около 220 тонн.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе 1/8 и ¼ финала. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.