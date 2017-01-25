Рустэм Хамитов: «Буду делать всё, чтобы Башкирский государственный университет получил статус опорного вуза»

Перед началом встречи в фойе физико-математического корпуса вуза руководитель республики осмотрел выставку «Татьянин день», посвященную научным разработкам и творчеству студентов БашГУ.

В своём выступлении Глава региона затронул темы социально-экономического развития республики, научно-технического прогресса, поддержки молодёжных инициатив, совершенствования системы образования.

— Нам вместе с вами надо продолжать работу по вовлечению нашей республики в решение цивилизационных вопросов. Не секрет, что достаточно продолжительное время республика была изолирована от внешнего мира. Это касалось развития бизнеса, экономики, общества в целом, — сказал руководитель республики. — Например, мы не смогли получить статус федерального университета для БашГУ, создать в республике национальные исследовательские университеты. Это было громадное упущение, потому что республика сразу выпала из конкурентной среды в части развития вузов. Наша задача — вернуться в лоно цивилизации. Мы должны получать новые результаты в единении с новыми идеями, информационными потоками. В одиночку сегодня ни один регион работать не сможет.

Отвечая на вопросы студентов, Глава региона подчеркнул, что в настоящее время активно ведётся работа по получению БашГУ статуса опорного университета. Пока в республике такой статус имеет только Уфимский государственный нефтяной технический университет, также являющийся опорным вузом «Газпрома». А Башкирскому государственному педагогическому университету имени М. Акмуллы присвоен статус опорного гуманитарного вуза.

— Буду делать всё, чтобы БашГУ получил статус опорного университета. Это даёт новую планку не только в части самоощущения. Там есть и финансовая составляющая, и особенности организации учебного процесса, — сказал Рустэм Хамитов. — Чрезвычайно важно повысить статус наших вузов.

Говоря о развитии Уфы как конгрессного центра, Глава Башкортостана сообщил, что в мае здесь может пройти IV конференция руководителей социологических обществ мира с участием представителей 70−80 стран. В дальнейшем это позволит республике претендовать на проведение международных социологических форумов.

Вопросы студентов, адресованные руководителю республики, касались внедрения в производство молодёжных разработок, трудоустройства, общественного транспорта, экологии, развития спорта и самодеятельности, а также личных тем.

По окончании встречи Рустэм Хамитов посетил лабораторию термометрии кафедры геофизики БашГУ.

Заведующий кафедрой, профессор Рим Валиуллин рассказал, что термометрия — это геофизический метод исследования, позволяющий диагностировать состояние нефтяных и газовых скважин, а также продуктивных пластов. Необходимость такой диагностики, как правило, связана с тем, что происходит обводнение продукции скважин и необходимо выявлять причины этого процесса для проведения ремонтных работ.