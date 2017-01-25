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17:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Буду делать всё, чтобы Башкирский государственный университет получил статус опорного вуза»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 25 января в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился со студентами Башкирского государственного университета и поздравил их с Днём российского студенчества.

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10
фотографий
10
фотографий

Перед началом встречи в фойе физико-математического корпуса вуза руководитель республики осмотрел выставку «Татьянин день», посвященную научным разработкам и творчеству студентов БашГУ.

В своём выступлении Глава региона затронул темы социально-экономического развития республики, научно-технического прогресса, поддержки молодёжных инициатив, совершенствования системы образования.

— Нам вместе с вами надо продолжать работу по вовлечению нашей республики в решение цивилизационных вопросов. Не секрет, что достаточно продолжительное время республика была изолирована от внешнего мира. Это касалось развития бизнеса, экономики, общества в целом, — сказал руководитель республики. — Например, мы не смогли получить статус федерального университета для БашГУ, создать в республике национальные исследовательские университеты. Это было громадное упущение, потому что республика сразу выпала из конкурентной среды в части развития вузов. Наша задача — вернуться в лоно цивилизации. Мы должны получать новые результаты в единении с новыми идеями, информационными потоками. В одиночку сегодня ни один регион работать не сможет.

Отвечая на вопросы студентов, Глава региона подчеркнул, что в настоящее время активно ведётся работа по получению БашГУ статуса опорного университета. Пока в республике такой статус имеет только Уфимский государственный нефтяной технический университет, также являющийся опорным вузом «Газпрома». А Башкирскому государственному педагогическому университету имени М. Акмуллы присвоен статус опорного гуманитарного вуза.

— Буду делать всё, чтобы БашГУ получил статус опорного университета. Это даёт новую планку не только в части самоощущения. Там есть и финансовая составляющая, и особенности организации учебного процесса, — сказал Рустэм Хамитов. — Чрезвычайно важно повысить статус наших вузов.

Говоря о развитии Уфы как конгрессного центра, Глава Башкортостана сообщил, что в мае здесь может пройти IV конференция руководителей социологических обществ мира с участием представителей 70−80 стран. В дальнейшем это позволит республике претендовать на проведение международных социологических форумов.

Вопросы студентов, адресованные руководителю республики, касались внедрения в производство молодёжных разработок, трудоустройства, общественного транспорта, экологии, развития спорта и самодеятельности, а также личных тем.

По окончании встречи Рустэм Хамитов посетил лабораторию термометрии кафедры геофизики БашГУ.

Заведующий кафедрой, профессор Рим Валиуллин рассказал, что термометрия — это геофизический метод исследования, позволяющий диагностировать состояние нефтяных и газовых скважин, а также продуктивных пластов. Необходимость такой диагностики, как правило, связана с тем, что происходит обводнение продукции скважин и необходимо выявлять причины этого процесса для проведения ремонтных работ.

На протяжении нескольких лет сотрудники кафедры выполняют научно-исследовательские проекты по заказам мировых нефтяных лидеров — компаний Schlumberger и Total. В БашГУ эти компании готовят для себя специалистов, за свой счёт организуя практику и стажировку студентов, магистрантов и аспирантов кафедры за рубежом. Кафедра также ведет проект по термометрии со Сколковским институтом науки и технологии (СКОЛТЕХ).

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