Сагинтаев представил новых министров коллективам ведомств

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев представил коллективам ведомств министра здравоохранения Елжана Биртанова, а также министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Два новых министерства появились в Казахстане

Представляя новых членов правительства, премьер-министр отметил, что Глава государства поставил задачи перед правительством и вновь созданным министерствами по дальнейшему развитию сферы здравоохранения и социальной защиты населения.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что с этого года по поручению Президента начинается реализация новой программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. В сфере здравоохранения создан Фонд обязательного социального медицинского страхования. Предстоит активная работа по запуску процесса.