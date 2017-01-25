Сагинтаев представил новых министров коллективам ведомств

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев представил коллективам ведомств министра здравоохранения Елжана Биртанова, а также министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, сообщает официальный сайт
Представляя новых членов правительства,
Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что с этого года по поручению Президента начинается реализация новой программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. В сфере здравоохранения создан Фонд обязательного социального медицинского страхования. Предстоит активная работа по запуску процесса.