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18:02 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаев представил новых министров коллективам ведомств

Премьер-министр отметил профессиональный опыт новых глав ведомств.

Источник: Tengrinews

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев представил коллективам ведомств министра здравоохранения Елжана Биртанова, а также министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

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Представляя новых членов правительства, премьер-министр отметил, что Глава государства поставил задачи перед правительством и вновь созданным министерствами по дальнейшему развитию сферы здравоохранения и социальной защиты населения.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что с этого года по поручению Президента начинается реализация новой программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. В сфере здравоохранения создан Фонд обязательного социального медицинского страхования. Предстоит активная работа по запуску процесса.

Премьер-министр отметил профессиональный опыт новых глав ведомств и выразил уверенность, что под их руководством министерства продолжат эффективно выполнять поручения Главы государства.

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