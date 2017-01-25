Аксенов назначил нового руководителя Крымсельхознадзора

Соответствующий указ, подписанный главой РК Сергеем Аксеновым, опубликован на правительственном портале Республики.

«Назначить Ана Владимира Борисовича на должность начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым — главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, освободив от должности заместителя начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым — заместителя главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым», — говорится в документе.

На посту руководителя Крымсельхознадзора Владимир Ан сменил Николая Денифостова, который покинул эту должность 21 декабря 2016 года в соответствии с указом главы Республики.

Владимир Ан родился в 1977 году в Красногвардейском районе Крыма. С августа 2014 г. по июнь 2016 г. работал на различных должностях в Министерстве имущественных и земельных отношений РК.

С июня 2016 года работает в Службе по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым.