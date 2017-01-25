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17:46 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов назначил нового руководителя Крымсельхознадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Начальником Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым (Крымсельхознадзор) назначен Владимир Ан, который ранее занимал должность заместителя руководителя данного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ, подписанный главой РК Сергеем Аксеновым, опубликован на правительственном портале Республики.

«Назначить Ана Владимира Борисовича на должность начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым — главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, освободив от должности заместителя начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым — заместителя главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым», — говорится в документе.

На посту руководителя Крымсельхознадзора Владимир Ан сменил Николая Денифостова, который покинул эту должность 21 декабря 2016 года в соответствии с указом главы Республики.

Владимир Ан родился в 1977 году в Красногвардейском районе Крыма. С августа 2014 г. по июнь 2016 г. работал на различных должностях в Министерстве имущественных и земельных отношений РК.

С июня 2016 года работает в Службе по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым.

Комментарии
1
Сергей
Разобрался, лучше бы с самодурами начальниками РЭС... которые из пенсионеров, если они прохлопали время оплаты, сдирают с них за "подключение"(двух проводов) полпенсии!!!
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