Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Предложение России стало сюрпризом на переговорах по Сирии
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
9NASA показало посадку зонда на Титан
22«Облик перемен»
8«Женский марш» против Трампа
17:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Критических отставаний нет». Мутко оценил подготовку регионов к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января, РИА ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко положительно оценил ход подготовки российских регионов в проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В целом мы ход подготовки к чемпионату мира оцениваем очень положительно. Динамика хода подготовки очень высокая», — сказал Мутко журналистам в Нижнем Новгороде в среду.

Он напомнил, что к ЧМ-2018 в России должно быть построено более 200 инфраструктурных объектов: аэропорты, спортивная инфраструктура, семь современных стадионов, 28 гостиниц, 92 тренировочные площадки и т. д., реконструированы 13 больниц.

«Безусловно, есть отставания по ряду объектов. Мы видим некие отставания по стадиону в Самаре, сегодня мы пока не уложились в график ввода стадиона в Сочи по реконструкции (мы рассчитываем в феврале сдать стадион к Кубку Конфедераций). Что касается “Зенит-Арены”, то объект свидетельство о вводе в эксплуатацию получил, по газону, который вибрацию допускает, работы ведутся, в конце февраля мы его сдаем FIFA», — сообщил вице-премьер.

«Критических отставаний нет. Абсолютно уверен, что регионы страны и федеральные органы власти, погруженные в проект, справятся с поставленной задачей», — подчеркнул он.

Мутко выразил удовлетворение ходом подготовки Нижегородской области к проведению игр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

«Мы удовлетворены ходом подготовки и строительства мест размещения. Здесь мы, конечно, выразили тревогу: мы видим еще отставание как минимум по одной гостинице. Надеюсь, что мы сможем договориться и с инвестором, и с городом, и поддержку окажем», — сказал он.

Стадион и тренировочные площадки тревог у Мутко не вызвали. По словам вице-премьера, ряд вопросов, связанных с пограничным пунктом пропуска, остаются в аэропорту, но они будут сняты в течение двух месяцев.

Как уточнил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, пункт пропуска в новом терминале будет введен в апреле 2017 года. Ранее глава региона сообщал, что новый терминал Стригино начнет обслуживать международные рейсы в первом квартале 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В администрации Кубани появился департамент по обеспечению деятельности мировых судей
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против «Алмаз-Антей»
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Путин спел под гитару со студентами
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
Российскую легкоатлетку лишили двух серебряных медалей ОИ-2008 Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь