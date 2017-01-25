«Критических отставаний нет». Мутко оценил подготовку регионов к ЧМ-2018

«В целом мы ход подготовки к чемпионату мира оцениваем очень положительно. Динамика хода подготовки очень высокая», — сказал Мутко журналистам в Нижнем Новгороде в среду.

Он напомнил, что к ЧМ-2018 в России должно быть построено более 200 инфраструктурных объектов: аэропорты, спортивная инфраструктура, семь современных стадионов, 28 гостиниц, 92 тренировочные площадки и т. д., реконструированы 13 больниц.

«Безусловно, есть отставания по ряду объектов. Мы видим некие отставания по стадиону в Самаре, сегодня мы пока не уложились в график ввода стадиона в Сочи по реконструкции (мы рассчитываем в феврале сдать стадион к Кубку Конфедераций). Что касается “Зенит-Арены”, то объект свидетельство о вводе в эксплуатацию получил, по газону, который вибрацию допускает, работы ведутся, в конце февраля мы его сдаем FIFA», — сообщил вице-премьер.

«Критических отставаний нет. Абсолютно уверен, что регионы страны и федеральные органы власти, погруженные в проект, справятся с поставленной задачей», — подчеркнул он.

Мутко выразил удовлетворение ходом подготовки Нижегородской области к проведению игр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

«Мы удовлетворены ходом подготовки и строительства мест размещения. Здесь мы, конечно, выразили тревогу: мы видим еще отставание как минимум по одной гостинице. Надеюсь, что мы сможем договориться и с инвестором, и с городом, и поддержку окажем», — сказал он.

Стадион и тренировочные площадки тревог у Мутко не вызвали. По словам вице-премьера, ряд вопросов, связанных с пограничным пунктом пропуска, остаются в аэропорту, но они будут сняты в течение двух месяцев.

Как уточнил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, пункт пропуска в новом терминале будет введен в апреле 2017 года. Ранее глава региона сообщал, что новый терминал Стригино начнет обслуживать международные рейсы в первом квартале 2017 года.