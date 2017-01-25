Назарбаев объяснил, какие задачи решит перераспределение ветвей власти
Об этом Президент рассказал в специальном обращении в эфире республиканских каналов.
Об этом Президент рассказал в специальном обращении в эфире республиканских каналов.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, какие задачи может решить перераспределение ветвей власти, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Предлагаемая программа позволит решить три задачи.
По словам Назарбаева, предлагаемая реформа перераспределения ветвей власти прежде всего опирается на казахстанский опыт и потребности нашей страны.
«Программа реформ — это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный: в сторону демократического развития», — сказал Назарбаев.
Также Президент рассказал, что программу предлагаемых реформ перераспределения ветвей власти вынесут на всенародное обсуждение.
«Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект сказанных конституционных реформ и весь проект в полном составе — я сейчас говорю о некоторых вещах — будет опубликован, чтобы все могли высказать свое мнение. Я издал соответствующий указ по этому вопросу. Все, что делается и хотим мы произвести, отвечает будущему развитию нашей страны, пяти институциональным реформам, которые я предложил. Пятый пункт — открытое правительство — как раз предполагал, что мы пойдем на углубление перераспределения полномочий для того, чтобы все ветви власти работали сполна и отвечали за себя и были балансы и противовесы между ветвями власти», — сказал Глава государства.
Полное видео обращения Нурсултана Назарбаева Накануне Президент Казахстана принял участие в заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Он отметил, что обсуждение данного вопроса является последовательным и закономерным этапом развития республики.
«Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции Президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти», — сказал Назарбаев.
Ранее Президент реорганизовал несколько министерств и провел ряд назначений.