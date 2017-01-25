Назарбаев объяснил, какие задачи решит перераспределение ветвей власти

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, какие задачи может решить перераспределение ветвей власти, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Предлагаемая программа позволит решить три задачи. Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых, повышение роли Правительства и Парламента. Даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы. Да, конечно, это более сложная система управления, но и общество стало более сложным. Приходится согласовывать, ходить, понятно. Я сознательно иду на делегирование части полномочий, которыми обладает Президент. И делаю это с одной единственной целью: построить эффективную, устойчивую, современную систему управления страной. В-третьих, в мире нет универсальной модели государственного устройства. Все находятся в поисках. Мы никогда не занимались копированием чужих моделей государственного устройства, находя подчас свои уникальные решения, хотя есть вопросы, которым мы следуем, тот путь, по которому идет весь остальной мир», — сказал Президент, выступая в эфире республиканских телеканалов.

По словам Назарбаева, предлагаемая реформа перераспределения ветвей власти прежде всего опирается на казахстанский опыт и потребности нашей страны.

«Программа реформ — это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный: в сторону демократического развития», — сказал Назарбаев.

Также Президент рассказал, что программу предлагаемых реформ перераспределения ветвей власти вынесут на всенародное обсуждение.

«Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект сказанных конституционных реформ и весь проект в полном составе — я сейчас говорю о некоторых вещах — будет опубликован, чтобы все могли высказать свое мнение. Я издал соответствующий указ по этому вопросу. Все, что делается и хотим мы произвести, отвечает будущему развитию нашей страны, пяти институциональным реформам, которые я предложил. Пятый пункт — открытое правительство — как раз предполагал, что мы пойдем на углубление перераспределения полномочий для того, чтобы все ветви власти работали сполна и отвечали за себя и были балансы и противовесы между ветвями власти», — сказал Глава государства.

Полное видео обращения Нурсултана Назарбаева Накануне Президент Казахстана принял участие в заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Он отметил, что обсуждение данного вопроса является последовательным и закономерным этапом развития республики.

«Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции Президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти», — сказал Назарбаев.

Ранее Президент реорганизовал несколько министерств и провел ряд назначений.