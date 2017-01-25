Глава Минобороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал в среду российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся от берегов Сирии в Россию, «кораблем позора», приводит слова министра сайт британского издания «Дейли телеграф» .

Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа.

«Мы будем следить за каждым шагом этих кораблей вблизи Соединенного Королевства в рамках нашей постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании», — добавил министр.

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Как сообщалось, корабли авианосной ударной группы ВМФ России, пройдя в среду самое узкое место Ла-Манша — пролив Па-де-Кале, вошли в Северное море.

За передвижением группы, которая возвращается из похода в Средиземноморье, в среду наблюдает натовская корабельная армада в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии.