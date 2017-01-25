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19:57 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минобороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»

По словам Майкла Фэллона, миссия авианосца лишь продлила страдания сирийского народа.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал в среду российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся от берегов Сирии в Россию, «кораблем позора», приводит слова министра сайт британского издания «Дейли телеграф».

Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа.
Майкл ФэллонМинистр обороны Великобритании

«Мы будем следить за каждым шагом этих кораблей вблизи Соединенного Королевства в рамках нашей постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании», — добавил министр.

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Как сообщалось, корабли авианосной ударной группы ВМФ России, пройдя в среду самое узкое место Ла-Манша — пролив Па-де-Кале, вошли в Северное море.

За передвижением группы, которая возвращается из похода в Средиземноморье, в среду наблюдает натовская корабельная армада в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии.

Во время прохождения пролива Ла-Манш над российскими кораблями осуществлял наблюдательный полет патрульный противолодочный самолет ВМС США, который в какой-то момент совершил над ними пролет всего на высоте 150 метров. В небе также барражировали британские истребители «Тайфун».

Комментарии
19
Иван Кадочников
Вот ведь как бывает, когда амбиций через край, а заняться чем - ни будь значимым ни полномочий, ни ресурсов Господь не дал.
Вот, потявкал, и легче...
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Игорь Рогов
Англосаксы, видно конкретно подгузник затопили?
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Игорь Баранов
Он свою задачу выполнил, теперь на модернизацию, всё в плановом режиме. А что конкретного сделала Британия в Сирии? А США? Вооружили умеренную оппозицию и породили террор! Что устроили сирийскому народу, во что превратили их жизнь? Россия гораздо большее сделала по уничтожению террористов, чем вся коалиция вместе взятая.
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