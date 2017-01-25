Глава Минобороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»
По словам Майкла Фэллона, миссия авианосца лишь продлила страдания сирийского народа.
По словам Майкла Фэллона, миссия авианосца лишь продлила страдания сирийского народа.
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал в среду российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся от берегов Сирии в Россию, «кораблем позора», приводит слова министра сайт британского издания «Дейли телеграф».
Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа.
«Мы будем следить за каждым шагом этих кораблей вблизи Соединенного Королевства в рамках нашей постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании», — добавил министр.
Как сообщалось, корабли авианосной ударной группы ВМФ России, пройдя в среду самое узкое место
За передвижением группы, которая возвращается из похода в Средиземноморье, в среду наблюдает натовская корабельная армада в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии.
Во время прохождения пролива
Вот, потявкал, и легче...