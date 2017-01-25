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20:27 (мск), источник: 365info.kz

Определены сроки всенародного обсуждения изменений в Конституцию

Казахстанцы будут обсуждать предстоящую передачу полномочий от президента парламенту и правительству в течение месяца.

Сразу после выступления президента на сайте Акорды был опубликован текст распоряжения главы государства о всенародном обсуждении предстоящих глобальных изменений в политическом устройстве страны.

В документе говорится, что обсуждение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» должно состояться в период с 26-го января по 26 февраля 2017 года.

Законопроект опубликуют в СМИ. Рабочая группа должна будет собрать и проанализировать высказанные мнения, обобщить предложения и внести доработанный проект закона на рассмотрение главы государства.

Напомним, вечером 25 января Нурсултан Назарбаев заявил, что отдает часть полномочий правительству и парламенту.

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