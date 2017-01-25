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25 января, источник: СуперОмск

В Омске чиновнику облправительства грозит лишение прав за отказ от алкотеста

Инцидент произошел вечером в среду, 25 января, на левом берегу Омска, в районе улицы 3-я Енисейская.

Как сообщает паблик «Регик55» со ссылкой на очевидцев, водитель автомобиля «Ниссан» едва не сбил женщину и улетел в кювет на улице 3-я Енисейская, где и застрял.

Якобы, его поведение походило на состояние человека под воздействием алкоголя.

Подоспевшим очевидцам мужчина стал показывать удостоверения судьи на имя Константина Долгих, но те сдали его в руки сотрудникам ГИБДД.

В полиции сообщили, что в отношении водителя автомобиля «Ниссан» составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

«В отношении водителя “Ниссан” составлен протокол об административном правонарушении за отказ от прохождения медосвидетельствования», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По сведениям «СуперОмска», Константин Долгих на протяжении 25-ти лет работал судьей в Октябрьском райсуде Омска. После отставки он возглавил правовой отдел в министерстве культуры Омской области.

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