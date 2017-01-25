В Омске чиновнику облправительства грозит лишение прав за отказ от алкотеста

Якобы, его поведение походило на состояние человека под воздействием алкоголя.

Как сообщает паблик «Регик55» со ссылкой на очевидцев, водитель автомобиля «Ниссан» едва не сбил женщину и улетел в кювет на улице 3-я Енисейская, где и застрял.

Подоспевшим очевидцам мужчина стал показывать удостоверения судьи на имя Константина Долгих, но те сдали его в руки сотрудникам ГИБДД.

В полиции сообщили, что в отношении водителя автомобиля «Ниссан» составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

«В отношении водителя “Ниссан” составлен протокол об административном правонарушении за отказ от прохождения медосвидетельствования», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По сведениям «СуперОмска», Константин Долгих на протяжении 25-ти лет работал судьей в Октябрьском райсуде Омска. После отставки он возглавил правовой отдел в министерстве культуры Омской области.