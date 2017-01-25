Политолог: не исключен досрочный роспуск мажилиса

Сам предполагаемый формат изменений в полномочиях между ветвями власти и соответственно, в Конституции, как и логика транзитного периода, требует дополнительной особой легитимизации, которую может дать только общенародный референдум. Однако конкретно об этом глава государства в своем спецобращении не сказал.

АСТАНА, 25 янв — Sputnik. В рамках транзитного периода в период перераспределения ветвей власти не исключен досрочный роспуск нижней палаты и проведение парламентских выборов, считает политолог Султанбек Султангалиев.

«Я бы не стал исключать подобный вариант развития событий, как и досрочный роспуск мажилиса и проведение парламентских выборов. Само выражение “учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован” может предполагать и просто общественные обсуждения с участием экспертов и представителей гражданского общества, как это уже было апробировано в процессе обсуждения поправок в Земельный Кодекс», — полагает политолог.

По мнению Султангалиева, неожиданный формат специального обращения — это «отличный политтехнологический ход». Логичнее было бы ожидать такого эпохального заявления в ежегодном послании президента народу Казахстана.

«Мы, безусловно, услышим озвученные идеи в Послании, но в более конкретизированном, детально проработанном варианте. Сам лаконичный, без пафосности чеканный слог обращения говорит о сильной идеологически подкованной команде, стоявшей за подготовкой документа», — считает Султангалиев.

Также политолог отмечает, что в Казахстане создана специфическая модель государственного управления и слепое копирование опыта других стран невозможно. Предполагаемым образцом может стать иранская модель системы государственного управления.