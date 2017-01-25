Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Польша направила ноту в МИД Украины
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
20Трамп стал 45-м президентом США
20:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Политолог: не исключен досрочный роспуск мажилиса

Сам предполагаемый формат изменений в полномочиях между ветвями власти и соответственно, в Конституции, как и логика транзитного периода, требует дополнительной особой легитимизации, которую может дать только общенародный референдум.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 янв — Sputnik. В рамках транзитного периода в период перераспределения ветвей власти не исключен досрочный роспуск нижней палаты и проведение парламентских выборов, считает политолог Султанбек Султангалиев.

Сам предполагаемый формат изменений в полномочиях между ветвями власти и соответственно, в Конституции, как и логика транзитного периода, требует дополнительной особой легитимизации, которую может дать только общенародный референдум. Однако конкретно об этом глава государства в своем спецобращении не сказал.

Читайте также
Назарбаев объяснил, какие задачи решит перераспределение ветвей власти

«Я бы не стал исключать подобный вариант развития событий, как и досрочный роспуск мажилиса и проведение парламентских выборов. Само выражение “учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован” может предполагать и просто общественные обсуждения с участием экспертов и представителей гражданского общества, как это уже было апробировано в процессе обсуждения поправок в Земельный Кодекс», — полагает политолог.

По мнению Султангалиева, неожиданный формат специального обращения — это «отличный политтехнологический ход». Логичнее было бы ожидать такого эпохального заявления в ежегодном послании президента народу Казахстана.

«Мы, безусловно, услышим озвученные идеи в Послании, но в более конкретизированном, детально проработанном варианте. Сам лаконичный, без пафосности чеканный слог обращения говорит о сильной идеологически подкованной команде, стоявшей за подготовкой документа», — считает Султангалиев.

Также политолог отмечает, что в Казахстане создана специфическая модель государственного управления и слепое копирование опыта других стран невозможно. Предполагаемым образцом может стать иранская модель системы государственного управления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чеботарев: конституционная реформа нацелена на транзит власти
Британский министр назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Шойгу поручил усилить войска на юге России
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
Путин спел под гитару со студентами
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008 Также было объявлено, что золотой медали лишен лучший спринтер мира Усэйн Болт
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь