Правительство решило модернизировать инфраструктуру 52 населённых пунктов

На эти цели выделят более полутора миллиардов леев.

Всего правительство профинансирует 52 новых проекта и 10 из уже запущенных. Приоритетные проекты выбрали в ходе тендера, который организовало Министерство регионального развития и строительства.

Также правительство постановило создать Национальный совет по территориальному планированию. Новая структура займётся разработкой Плана по благоустройству территорий.