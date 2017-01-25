Правительство решило модернизировать инфраструктуру 52 населённых пунктов
Кабинет министров утвердил сегодня программу по развитию регионов 2017—2020. В первую очередь модернизируют инфраструктуры 52 населённых пунктов.
Кабинет министров утвердил сегодня программу по развитию регионов 2017—2020. В первую очередь модернизируют инфраструктуры 52 населённых пунктов.
На эти цели выделят более полутора миллиардов леев.
Всего правительство профинансирует 52 новых проекта и 10 из уже запущенных. Приоритетные проекты выбрали в ходе тендера, который организовало Министерство регионального развития и строительства.
Также правительство постановило создать Национальный совет по территориальному планированию. Новая структура займётся разработкой Плана по благоустройству территорий.