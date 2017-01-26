Николай Меркушкин: «Самарские студенты причастны к стройкам, которыми гордится вся страна»

Источник: РИА "Новости"

Глава региона поздравил всех с праздником, заметив, что в нашем регионе студенческие праздники отмечаются всегда широко. Студенческие отряды в нашей губернии насчитывают 1407 человек, и их численность постоянно увеличивается. Как отметил в самом начале встречи с молодыми людьми Николай Меркушкин, отряды самарского региона принимали участие в реализации крупнейших проектов федерального масштаба: строительство объектов саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке, возведение объектов летней универсиады в Казани в 2013 году и зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, много самарских студентов трудилось и на инфраструктурных объектах космодромов «Плесецк» и «Восточный». В прошлом году студотряды были задействованы на строительстве стадиона «Зенит Арена» в Петербурге и малого кольца Московской железной дороги. «Вы причастны к стройкам, которыми будет гордиться вся страна, и вы как никто другой понимаете все те процессы, которые происходят сейчас в России», — сказал Николай Меркушкин.

Молодое поколение должно уметь работать, быть конкурентоспособным на мировой арене. Вы активные молодые люди, настоящие граждане нашей страны. Спасибо вам за вашу жизненную позицию, за ваш настрой. Николай Меркушкин

По словам губернатора, движение студотрядов продолжает лучшие традиции советского студенчества. «Для любого молодого человека работа в студенческом отряде — важная составляющая подготовки ко всей его жизни. Такие люди, как вы, как правило, всегда добиваются в жизни успеха. Это и неудивительно, ведь вы уже сейчас учитесь решать те проблемы, с которыми ваши сверстники столкнутся только после окончания вуза», — сказал губернатор. Глава региона убежден: работа в стройотряде — ступень к дальнейшему профессиональному развитию студента. Николай Меркушкин подчеркнул, что региональные власти ценят и поддерживают всех молодых людей, которые принимают активное участие во всероссийском движении студенческих отрядов. «Вы многое делаете не только и не столько для себя, но и для всей страны в целом. Так было во все времена, студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали Западную Сибирь и работали на многих других великих стройках», — сказал руководитель области. Сразу после небольшого вступительного слова Николай Меркушкин предложил молодым людям перейти к формату общения «вопрос-ответ». «Хотелось бы поблагодарить вас за эту встречу, для всех нас приглашение стало приятной неожиданностью», — сказал руководитель реготделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Максим Гнатюк и выступил с предложением к региональным властям. «С каждым годом студенческие отряды осваивают все новые и новые направления деятельности, и нам нужна государственная поддержка в части получения дополнительного профессионального образования», — сказал лидер самарского движения. Николай Меркушкин поддержал эту инициативу и заверил, что необходимая поддержка будет оказана. Руководитель направления студенческих стройотрядов реготделения «Российских студенческих отрядов» Сергей Фроленков рассказал губернатору о желании студентов региона принять участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу. «У нас в этом году запланирован очень большой объем работы по подготовке к чемпионату. Причем предстоит не только завершение строительства стадиона, но и работы по благоустройству территории вокруг него, города в целом», — сказал Николай Меркушкин.

Вы многое делаете не только и не столько для себя, но и для всей страны в целом. Так было во все времена, студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали Западную Сибирь и работали на многих других великих стройках. Губернатор Самарской области