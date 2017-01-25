Премьер потребовал срочных мер по упрощению процедуры оплаты виньетки

Премьер отметил, что эта процедура блокирует доступ к таможне и образует пробки на границе, информирует МОЛДПРЕС.

Так, глава исполнительного органа поручил Таможенной службе, Центру электронного управления, Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерству информационных технологий и связи и Министерству внутренних дел представить предложения по упрощению данной процедуры и оптимизации времени пересечения границы.