Трамп собрался заново открыть секретные тюрьмы ЦРУ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Администрация Дональда Трампа готовит указ, который позволит ЦРУ возродить так называемые секретные тюрьмы, которые действовали за пределами США и потому не подчинялись законам страны. Об этом сообщает The New York Times.

Тюрьмы использовались для содержания и пыток подозреваемых в терроризме; они были закрыты распоряжением Барака Обамы.

Трехстраничный документ, подготовленный аппаратом Трампа, и с которым ознакомилась редакция газеты, также снимет ряд ограничений на применения разных форм воздействия на задержанных.

В случае подписания этого указа Трамп также отменит распоряжение Обамы о предоставлении Международному комитету Красного креста доступа ко всем, кто удерживается в американских учреждениях.