Насиров объяснил почему ездил на инаугурацию Трампа: говорит является его сторонником

Насиров утверждает, что ездил по приглашению и не знает стоимости посещения инаугурации президента США.

«Да, я сторонник Трампа, был в США. Интересно было посмотреть на такое событие», — цитируют Насирова «Украинские новости».

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Официально Украина была представлена на ней послом Валерием Чалым.

Но по неофициальным подсчетам на церемонии в Вашингтоне присутствовало рекордное количество украинских политиков — около 100 человек.

Отметим, что комплекты билетов на инаугурацию стоили от $25 тыс до $1 млн.