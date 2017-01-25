Насиров объяснил почему ездил на инаугурацию Трампа: говорит является его сторонником
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что является сторонником президента США Дональда Трампа.
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что является сторонником президента США Дональда Трампа.
Насиров утверждает, что ездил по приглашению и не знает стоимости посещения инаугурации президента США.
«Да, я сторонник Трампа, был в США. Интересно было посмотреть на такое событие», — цитируют Насирова «Украинские новости».
Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Официально Украина была представлена на ней послом Валерием Чалым.
Но по неофициальным подсчетам на церемонии в Вашингтоне присутствовало рекордное количество украинских политиков — около 100 человек.
Отметим, что комплекты билетов на инаугурацию стоили от $25 тыс до $1 млн.