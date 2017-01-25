МИД Польши поставил под сомнение отношения с Украиной из-за мэра Перемышля
По словам замглавы МИД Польши Яна Джеджичака, министерство удивлено решением СБУ не пускать в Украину мэра Перемышля: «Этот инцидент абсолютно не должен иметь места».
По словам замглавы МИД Польши Яна Джеджичака, министерство удивлено решением СБУ не пускать в Украину мэра Перемышля: «Этот инцидент абсолютно не должен иметь места».
КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Замглавы МИД Польши Ян Джеджичак заявил, что продолжение отношений Варшавы и Киева на существующих условиях трудно представить без отмены запрета въезда в Украину для мэра польского Перемышля Роберта Хомы.
По словам Джеджичака, МИД Польши удивлен таким решением СБУ. «Этот инцидент абсолютно не должен иметь места», — заявил замглавы польского МИД, которого цитирует
«Без разъяснения этой ситуации, без отмены решения трудно представить себе дальнейшее сотрудничество (стран) на существовавших до этого условиях», — подчеркнул Джеджичак, добавив, что решение украинской стороны вредит отношениям двух стран.
По его словам, если решение о запрете въезда для Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме
«Это будет только начало нашей реакции, которая будет далеко идущей, в этом могу заверить», — добавил Джеджичак.
Ранее мэр Перемышля не смог въехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве, через КПП
Ранее мэр Перемышля принял участие в «марше орлят перемышльских и львовских» в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр заявлял, что не слышал на марше подобных лозунгов.