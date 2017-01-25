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21:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МИД Польши поставил под сомнение отношения с Украиной из-за мэра Перемышля

По словам замглавы МИД Польши Яна Джеджичака, министерство удивлено решением СБУ не пускать в Украину мэра Перемышля: «Этот инцидент абсолютно не должен иметь места».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Замглавы МИД Польши Ян Джеджичак заявил, что продолжение отношений Варшавы и Киева на существующих условиях трудно представить без отмены запрета въезда в Украину для мэра польского Перемышля Роберта Хомы.

По словам Джеджичака, МИД Польши удивлен таким решением СБУ. «Этот инцидент абсолютно не должен иметь места», — заявил замглавы польского МИД, которого цитирует интернет-портал Onet.

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«Без разъяснения этой ситуации, без отмены решения трудно представить себе дальнейшее сотрудничество (стран) на существовавших до этого условиях», — подчеркнул Джеджичак, добавив, что решение украинской стороны вредит отношениям двух стран.

По его словам, если решение о запрете въезда для Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме Европа-Украина, который начинается в польском Жешуве 27 января и посвящен, в частности, модернизации и развитию потенциала Украины.

«Это будет только начало нашей реакции, которая будет далеко идущей, в этом могу заверить», — добавил Джеджичак.

Ранее мэр Перемышля не смог въехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве, через КПП Шегини-Медика. Как пояснили в СБУ, въезд запрещен на 5 лет, поскольку «его действия вредили Украине». Сам Хома не смог пояснить причины такого запрета, рассказав, что узнал о соответствующем решении от задержавших его пограничников. Позже в СБУ объяснили запрет въезда тем, что Хома якобы разжигает межэтническую и межнациональную вражду.

Ранее мэр Перемышля принял участие в «марше орлят перемышльских и львовских» в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр заявлял, что не слышал на марше подобных лозунгов.

Комментарии
1
Александр
Надо всем руководителям евросоюза запретить въезд в нашу страну Толку от них нет Безвиз не дают
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