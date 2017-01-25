Кабмин утвердил обязательные минимальные требования кибербезопасности

Новые положения будут реализованы в рамках учреждений центральной публичной администрации Республики Молдова и будут способствовать укреплению степени безопасности и доверия в цифровом пространстве, передает МОЛДПРЕС .

В соответствии с областью применения, минимальные обязательные требования по кибербезопасности будут разделены на две категории: требования 1-го уровня, которые относятся к использованию информационных технологий в деятельности учреждений, и требования 2-го уровня повышенной кибербезопасности, предназначенные для учреждений, которые оказывают услуги на основе информационных технологий и связи. Проект содержит нормы безопасности для обоих уровней, в том числе относительно физической и операционной безопасности, обмена данными.