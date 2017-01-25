Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Предложение России стало сюрпризом на переговорах по Сирии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
25 января, источник: Publika.md

Кабмин утвердил обязательные минимальные требования кибербезопасности

Правительство утвердило обязательные минимальные требования к кибербезопасности.

Источник: Publika.md

Новые положения будут реализованы в рамках учреждений центральной публичной администрации Республики Молдова и будут способствовать укреплению степени безопасности и доверия в цифровом пространстве, передает МОЛДПРЕС .

В соответствии с областью применения, минимальные обязательные требования по кибербезопасности будут разделены на две категории: требования 1-го уровня, которые относятся к использованию информационных технологий в деятельности учреждений, и требования 2-го уровня повышенной кибербезопасности, предназначенные для учреждений, которые оказывают услуги на основе информационных технологий и связи. Проект содержит нормы безопасности для обоих уровней, в том числе относительно физической и операционной безопасности, обмена данными.

Читайте также
Правительство решило модернизировать инфраструктуру 52 населённых пунктов

В то же время документ разграничивает ответственность государственных органов в области регулирования внутренних процедур, которые будут обеспечивать необходимую степень кибербезопасности. Так, государственные учреждения будут нести ответственность за проведение внутренних аудитов кибербезопасности, обучение персонала, разработку справочника использования электронной почты и других видов деятельности, которые будут способствовать безопасной обработке и доступу к данным.

Новые требования должны быть реализованы в полном объеме во всех учреждениях центральной публичной администрации до конца года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008 Также было объявлено, что золотой медали лишен лучший спринтер мира Усэйн Болт
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь