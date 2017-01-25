Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
В СМИ появилась новая версия катастрофы Ту-154
Польша направила ноту в МИД Украины
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
22:20 (мск), источник: Ведомости

Второй судья КС Арановский раскритиковал запрос Минюста по «делу ЮКОСа»

Запрос Минюста о возможности исполнения Россией решения ЕСПЧ по «делу ЮКОСа» не отвечает условиям допустимости — Конституционный суд не должен был его рассматривать. Впрочем, и Россия ничего не должна акционерам ЮКОСа по решению Страсбурга, так как Европейская конвенция о правах человека позволяет ЕСПЧ принимать решение лишь по индивидуальным жалобам с поименным присуждением компенсаций. Об этом говорится в мнении судьи Конституционного суда Константина Арановского, которое опубликовано на сайте суда.

Источник: Reuters

Конституционный суд 19 января признал неисполнимым в соответствии с Конституцией решение ЕСПЧ от 31 июля 2014 г. о выплате «справедливой компенсации» в размене более 1,8 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа. Это решение считается вступившим в силу и не может быть обжаловано.

Арановский — уже второй судья Конституционного суда, который выступил с собственным мнением по поводу принятого решения, днем ранее это сделал его коллега, Владимир Ярославцев. Он считает, что Минюст нашел наиболее простой для себя способ решения вопроса о выплате ЮКОСу рекордной в истории ЕСПЧ компенсации. На самом деле такой запрос не является допустимым и производство по делу следовало прекратить, а Минюсту — продолжить диалог с Комитетом министров Совета Европы, считает Ярославцев.

Читайте также
Россия нашла новые аргументы против выплаты $50 млрд акционерам ЮКОСа

С ним отчасти согласен судья Арановский — он отмечает противоречивую позицию Минюста, который не стал оспаривать решение суда по этому делу, так как оно было во многом в пользу России. Например в той части, где речь идет о нарушении ЮКОСом налогового законодательства.

«Там, где ЕСПЧ нашел жалобу ЮКОСа безосновательной, Минюст, видимо, не против признать, что дело решено именно по суду», — замечает Арановский.

«Лишить юридической силы» предлагается лишь второе постановление, и только в той части, в какой считает его неконвенционной и необоснованной. (Решение по существу жалобы ЕСПЧ вынес в сентябре 2011 г., однако сумму компенсации назначил только в июле 2014 г., именно вторую часть решения оспорил Минюст — «Ведомости»).

Такой подход заметно раздражает судей Конституционного суда. «Запрос Минюста позволяет понять себя так, будто Конституционному суду России предстоит проверить акт европейского правосудия или, подобно арбитру, рассудить разногласия между заявителем и ЕСПЧ, — возмущается Арановский. — Но для такой ревизии или третейства у конституционной юстиции нет правовых оснований, и она не обязана давать оценку ни европейскому правосудию, ни поведению российского представителя, исправлять их погрешности, решать спор о фактах, квалификациях и ставить свое понимание Конвенции выше интерпретаций ЕСПЧ».

Он замечает, что еще более странно было бы отказывать в исполнении решения с тем доводом, что ЕСПЧ назначил выплату «беспрецедентной» величины. Спору нет, за ненасильственные и бескровные нарушения ЕСПЧ назначил компенсацию в необычном размере, который в двадцать раз превышает, например, компенсацию в пользу многочисленных жертв военных действий, назначенную по делу «Кипр против Турции».

Но, поскольку государства — участники Конвенции не оговорили сумм, которые они согласны платить по решениям ЕСПЧ, «довод о чрезмерности компенсации по уникальности не уступает ее беспрецедентному размеру», заключает Арановский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минфин с февраля начнет скупать валюту
Британский министр назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
Путин спел под гитару со студентами
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008 Также было объявлено, что золотой медали лишен лучший спринтер мира Усэйн Болт
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь