Второй судья КС Арановский раскритиковал запрос Минюста по «делу ЮКОСа»

Арановский — уже второй судья Конституционного суда, который выступил с собственным мнением по поводу принятого решения, днем ранее это сделал его коллега, Владимир Ярославцев. Он считает, что Минюст нашел наиболее простой для себя способ решения вопроса о выплате ЮКОСу рекордной в истории ЕСПЧ компенсации. На самом деле такой запрос не является допустимым и производство по делу следовало прекратить, а Минюсту — продолжить диалог с Комитетом министров Совета Европы, считает Ярославцев.

Конституционный суд 19 января признал неисполнимым в соответствии с Конституцией решение ЕСПЧ от 31 июля 2014 г. о выплате «справедливой компенсации» в размене более 1,8 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа. Это решение считается вступившим в силу и не может быть обжаловано.

С ним отчасти согласен судья Арановский — он отмечает противоречивую позицию Минюста, который не стал оспаривать решение суда по этому делу, так как оно было во многом в пользу России. Например в той части, где речь идет о нарушении ЮКОСом налогового законодательства.

«Там, где ЕСПЧ нашел жалобу ЮКОСа безосновательной, Минюст, видимо, не против признать, что дело решено именно по суду», — замечает Арановский.

«Лишить юридической силы» предлагается лишь второе постановление, и только в той части, в какой считает его неконвенционной и необоснованной. (Решение по существу жалобы ЕСПЧ вынес в сентябре 2011 г., однако сумму компенсации назначил только в июле 2014 г., именно вторую часть решения оспорил Минюст — «Ведомости»).

Такой подход заметно раздражает судей Конституционного суда. «Запрос Минюста позволяет понять себя так, будто Конституционному суду России предстоит проверить акт европейского правосудия или, подобно арбитру, рассудить разногласия между заявителем и ЕСПЧ, — возмущается Арановский. — Но для такой ревизии или третейства у конституционной юстиции нет правовых оснований, и она не обязана давать оценку ни европейскому правосудию, ни поведению российского представителя, исправлять их погрешности, решать спор о фактах, квалификациях и ставить свое понимание Конвенции выше интерпретаций ЕСПЧ».

Он замечает, что еще более странно было бы отказывать в исполнении решения с тем доводом, что ЕСПЧ назначил выплату «беспрецедентной» величины. Спору нет, за ненасильственные и бескровные нарушения ЕСПЧ назначил компенсацию в необычном размере, который в двадцать раз превышает, например, компенсацию в пользу многочисленных жертв военных действий, назначенную по делу «Кипр против Турции».

Но, поскольку государства — участники Конвенции не оговорили сумм, которые они согласны платить по решениям ЕСПЧ, «довод о чрезмерности компенсации по уникальности не уступает ее беспрецедентному размеру», заключает Арановский.