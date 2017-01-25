Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика «абсолютно, на 100%» возместит США стоимость стены.

«Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам — в какой-то форме — возместит расходы Мексика», — заявил Трамп.

«Я просто говорю вам, что будет платеж. Он будет в какой-то форме — возможно, в сложной форме, — и вы должны понять это. То, что я делаю, — на благо Соединенных Штатов», — добавил он.

По словам Трампа, его план также пойдет на благо Мексике.

Мексиканские власти в прошлом не раз заявляли, что не намерены платить за стену.

В прошлом году президент Мексики Энрике Пенья Ньето отмечал, что количество нелегальных иммигрантов из Мексики в США значительно сократилось с тех пор, как достигло своего пика 10 лет назад.

Более того, по оценкам социологов, за последние несколько лет из Соединенных Штатов выехало больше мексиканских граждан, чем въехало.

Идея строительства стены для «сдерживания нелегальной миграции» активно продвигается Трампом уже больше года.

Он многократно рассуждал о ней в ходе предвыборной кампании, не раз меняя оценку стоимости этой постройки.

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов.

Сразу после президентских выборов республиканец решил, что часть стены можно исполнить в виде забора.

Трамп и мигранты

Трамп также подписал указ, ужесточающий политику в отношении так называемых городов-убежищ.

Ранее его пресс-секретарь Шон Спайсер пояснил, что города вроде Сан-Франциско отказываются сотрудничать с федеральными властями во вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией. Трамп в случае такого отказа хочет урезать им финансирование.

Агентство Рейтер также сообщает, что в ближайшие дни Трамп введет временный запрет на въезд в США беженцев, а также приостановит выдачу виз для граждан Сирии и еще нескольких стран Ближнего Востока и Африки.