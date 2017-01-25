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25 января, источник: ТАСС

Townhall: Хиллари Клинтон хочет вести свое ТВ-шоу

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон рассматривает идею стать ведущей телевизионной передачи, посвященной актуальным проблемам современности, и в этом качестве планирует приглашать к себе в студию мировых лидеров и прогрессивных мыслителей. Об этом сообщил ведущий колонки в журнале Townhall Эд Клейн.

Источник: Reuters

Он ссылается на конфиденциальную информацию, полученную из источника в окружении бывшей первой леди. «Она очень серьезно говорит об идее собственного телевизионного шоу. В качестве ведущей она будет обсуждать каждодневные темы с прогрессивной точки зрения, приглашать самых интересных гостей, брать интервью у мировых лидеров и прогрессивно мыслящих людей», — приводит Клейн слова своего собеседника.

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«Это должно быть такое шоу, которое будет находиться под полным контролем ее самой и ее людей. Она убеждена, что у нее будут изумительные рейтинги в условиях политического климата, при котором круги Демократической партии бурлят от гнева в связи с избранием Дональда Трампа», — добавил источник.

Ранее президент вашингтонской аналитической организации Центр за американский прогресс Нира Тэнден, которая ранее была помощницей Клинтон, сообщила телекомпании Си-эн-эн, что экс-госсекретарь вряд ли в будущем снова станет претендовать на какую-либо выборную должность. Она отметила, что бывшая первая леди сосредоточится на решении социальных вопросов в стране, в том числе на помощи несовершеннолетним лицам и нуждающимся семьям. При этом Тэнден добавила: «Но я не ожидаю, что она (Клинтон) когда-либо еще станет претендовать на выборную должность».

Клинтон была кандидатом в президенты США от Демократической партии на состоявшихся в стране 8 ноября выборах. Она проиграла республиканцу Трампу. Результаты подавляющего большинства опросов общественного мнения до голосования указывали на то, что преимущество по популярности среди избирателей удерживает Клинтон. Почти все ведущие американские СМИ отдавали ей явное предпочтение при освещении предвыборной гонки.

Комментарии
1
vesta
Ага, и Мизулину консультантом и соведущей.. Вот она - женская долюшка. Опра отдыхает..
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