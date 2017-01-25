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25 января, источник: Интерфакс

Минобороны напомнило Великобритании о проблемах с ее собственным флотом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — В Минобороны России в среду ответили на заявление главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о сопровождении британскими кораблями российской авианесущей корабельной группы.

Источник: РИА "Новости"

«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, — отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Замечу, что, во-первых — российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс — знают. И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания», — подчеркнул Конашенков.

В Минобороны России напомнили, что ранее британская газета Sunday Times сообщила о неудачах с запуском баллистической ракеты с подводных лодок ВМС Великобритании.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся от берегов Сирии в Россию, «кораблем позора». «Мы внимательно следим за “Адмиралом Кузнецовым” на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа», — цитирует министра Daily Telegraph.

«Мы будем следить за каждым шагом этих кораблей вблизи Соединенного Королевства в рамках нашей постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании», — добавил министр.

Ранее корабли авианосной ударной группы ВМФ России, пройдя в среду самое узкое место Ла-Манша — пролив Па-де-Кале, вошли в Северное море. За передвижением группы, которая возвращается из похода в Средиземноморье, в среду наблюдает натовская корабельная армада в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии.

Во время прохождения пролива Ла-Манш над российскими кораблями осуществлял наблюдательный полет патрульный противолодочный самолет ВМС США, который в какой-то момент совершил над ними пролет всего на высоте 150 метров. В небе также барражировали британские истребители «Тайфун».

Комментарии
6
Геннадий
"На маленьком плоту..."
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vesta
))).. или захлебнут его в морской теме ))
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Андрей Хромов
А-ха-ха главное,чтоб у нас смазано было
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