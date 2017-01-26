Жалобы прокуратуры и УФАС по делу мэра Владивостока рассмотрят в марте
Рассмотрение дела в третьей инстанции ведет арбитражный суд Дальневосточного округа.
Рассмотрение дела в третьей инстанции ведет арбитражный суд Дальневосточного округа.
Владивосток, 26 января, PrimaMedia.
До начала марта арбитражный суд Дальневосточного округа отложил очередное заседание по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарева. На весеннем слушании третья инстанция собирается рассмотреть кассационные жалобы приморских прокуратуры и Управления федеральной антимонопольной службы. Ведомства намерены оспорить решения двух судов, признавших незаконными материалы УФАС, на которых строится обвинение, сообщает ИА PrimaMedia.
Решение о переносе слушания до марта хабаровские судьи приняли накануне, 25 января. Для заинтересованных в деле сторон из Приморья в арбитражном суде края заседание транслировалось по
Напомним, результаты расследования антимонопольной службы, проведенного в октябре 2015 года, являются базой для обвинения в деле мэра Владивостока. Согласно выводам УФАС, с 2009 года Игорь Пушкарев организовал закупку стройматериалов у компании ООО «Востокцемент» в большом объеме и по завышенной цене. Компанию возглавляет брат мэра Андрей Пушкарева. На основе этих материалов 2 июня 2016 года Игорю Пушкареву предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок строительных материалов для ремонта владивостокских дорог. «Востокцемент» решил оспорить выводы антимонопольщиков в арбитражном суде Приморского края, который признал расследование незаконным. Без изменений постановление первой инстанции оставил и Пятый арбитражный апелляционный суд.
Игорь Пушкарев продолжает оставаться мэром Владивостока, срок его полномочий истекает в 2018 году. В конце 2016 года Басманный суд Москвы оставил братьев Пушкаревых, а также другого фигуранта дела Андрея Лушникова под арестом до конца февраля. Срок предварительного следствия в отношении троицы продлен до 31 мая 2017 года. Полторы недели назад Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу от защиты арестованного мэра на решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.