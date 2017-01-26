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03:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жалобы прокуратуры и УФАС по делу мэра Владивостока рассмотрят в марте

Рассмотрение дела в третьей инстанции ведет арбитражный суд Дальневосточного округа.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

До начала марта арбитражный суд Дальневосточного округа отложил очередное заседание по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарева. На весеннем слушании третья инстанция собирается рассмотреть кассационные жалобы приморских прокуратуры и Управления федеральной антимонопольной службы. Ведомства намерены оспорить решения двух судов, признавших незаконными материалы УФАС, на которых строится обвинение, сообщает ИА PrimaMedia.

Решение о переносе слушания до марта хабаровские судьи приняли накануне, 25 января. Для заинтересованных в деле сторон из Приморья в арбитражном суде края заседание транслировалось по видеоконференц-связи. Вчера суд должен был рассмотреть кассационную жалобу приморской прокуратуры, но поскольку в последний момент — 24 января — еще одну кассационную жалобу подало УФАС Приморья, инстанция решила провести рассмотрение обеих 9 марта.

Напомним, результаты расследования антимонопольной службы, проведенного в октябре 2015 года, являются базой для обвинения в деле мэра Владивостока. Согласно выводам УФАС, с 2009 года Игорь Пушкарев организовал закупку стройматериалов у компании ООО «Востокцемент» в большом объеме и по завышенной цене. Компанию возглавляет брат мэра Андрей Пушкарева. На основе этих материалов 2 июня 2016 года Игорю Пушкареву предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок строительных материалов для ремонта владивостокских дорог. «Востокцемент» решил оспорить выводы антимонопольщиков в арбитражном суде Приморского края, который признал расследование незаконным. Без изменений постановление первой инстанции оставил и Пятый арбитражный апелляционный суд.

Игорь Пушкарев продолжает оставаться мэром Владивостока, срок его полномочий истекает в 2018 году. В конце 2016 года Басманный суд Москвы оставил братьев Пушкаревых, а также другого фигуранта дела Андрея Лушникова под арестом до конца февраля. Срок предварительного следствия в отношении троицы продлен до 31 мая 2017 года. Полторы недели назад Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу от защиты арестованного мэра на решение об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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