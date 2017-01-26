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01:04 (мск), источник: ТАСС

Hill: демократическая партия создает «боевой штаб» для борьбы против Трампа

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Оппозиционная Демократическая партия США создает «боевой штаб» для продолжения политической борьбы против нового президента страны Дональда Трампа и его администрации.

Источник: Reuters

Как сообщила газета The Hill, во главе этого проекта стоит Зак Петканас, который в предвыборном штабе бывшего кандидата от демократов в президенты Хиллари Клинтон отвечал за информационно-пропагандистское «быстрое реагирование» на развитие событий, а под его началом уже собраны «два десятка оперативников».

Цели

Издание напоминает, что исполняющая обязанности председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП) Донна Бразил «еще в начале января раскрыла планы создания боевого штаба в надежде на то, что огромный объем информации, собранный кампанией Клинтон, можно будет использовать для противодействия Трампу». А на днях, уже после инаугурации нового президента США, Петканас пояснил The Hill, что речь идет о «непрерывной кампании» нажима на новую администрацию в Вашингтоне.

Согласно публикации, «четыре изначальные цели» нового проекта заключаются в том, чтобы «разоблачать случаи конфликта интересов применительно к Трампу, раскапывать возможные связи с Россией, проверять подноготную формируемой администрации и защищать наследие президента (Барака) Обамы». Имеется в виду предшественник Трампа в Белом доме, при котором, собственно, и начиналась кампания по дискредитации президента-республиканца, в том числе в увязке с домыслами по поводу России.

Люди

Теперь заниматься продолжением этой работы предстоит, по определению издания, «людям, которые живут и дышат оппозицией Трампу». «Примерно два десятка сотрудников боевого штаба работали с НКДП во время кампании 2016 года — либо в лагере Клинтон, либо непосредственно в партийных структурах», — поясняет газета.

В числе этих активистов она называет Адриенн Уотсон, которая была представителем штаба Клинтон, руководителя «цифровых» проектов НКДП Тессу Саймондс, а также Лорен Диллон, отвечавшую в НКДП за «исследовательскую» работу. На языке политтехнологов в США последняя обычно подразумевает сбор компромата на политических оппонентов.

Союзники

The Hill указывает, что Петканас и его люди действуют отнюдь не в одиночку. Демократы, «застигнутые врасплох» победой Трампа, теперь срочно «подтягивают артиллерию» отовсюду, пишет она. В качестве примера приводятся Дэвид Брок с его комитетом политических действий (КПД) «Американский мост» (American Bridge) и создаваемым сетевым информационно-пропагандистским ресурсом «Шерблю» (Shareblue), еще один продемократический «супер-КПД» «Приоритеты США» (Priorities USA), а также вашингтонский либеральный «мозговой трест» «Центр за американский прогресс» (Center for American Progress).

Согласно публикации, Петканас видит задачу своего «боевого штаба» в том, чтобы начать действовать незамедлительно, пока остальные мобилизуются, а в дальнейшем служить для прочих отрядов Демократической партии вспомогательной «базой данных».

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