Экс-госсекретарь готова «записаться» в мусульманки в ответ на указы Трампа

Ранее в среду Трамп подписал указы о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой, а также принятию ряда других мер по борьбе с нелегальными мигрантами и иностранцами-преступниками. Появились сообщения, что президент намерен ограничить прием беженцев из ряда мусульманских стран. Во время избирательной кампании Трамп предлагал ставить на учет мусульман в рамках борьбы с терроризмом.

«На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения», — написала Олбрайт в своем блоге в Twitter, имея в виду статую Свободы в Нью-Йорке, рядом с которой долгие годы действовал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

«Я выросла католичкой, стала (прихожанкой) епископальной (церкви), а потом узнала, что моя семья была еврейской. Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности», — добавила 70-летняя экс-госсекретарь.