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02:23 (мск), источник: РИА Новости

Экс-госсекретарь готова «записаться» в мусульманки в ответ на указы Трампа

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт готов «записаться» в мусульманки из солидарности с мигрантами, в отношении которых намерен ужесточить политику президента Дональд Трамп.

Ранее в среду Трамп подписал указы о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой, а также принятию ряда других мер по борьбе с нелегальными мигрантами и иностранцами-преступниками. Появились сообщения, что президент намерен ограничить прием беженцев из ряда мусульманских стран. Во время избирательной кампании Трамп предлагал ставить на учет мусульман в рамках борьбы с терроризмом.

«На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения», — написала Олбрайт в своем блоге в Twitter, имея в виду статую Свободы в Нью-Йорке, рядом с которой долгие годы действовал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

«Я выросла католичкой, стала (прихожанкой) епископальной (церкви), а потом узнала, что моя семья была еврейской. Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности», — добавила 70-летняя экс-госсекретарь.

Олбрайт была госсекретарем США в 1997—2001 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

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