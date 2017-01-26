Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Предательство в ФСБ: что известно об арестах в спецслужбе
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
03:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Нидерланды создают фонд поддержки абортов

Нидерланды создают международный фонд поддержки абортов в ответ на запрет, подписанный президентом США Дональдом Трампом, государственного финансирования таких организаций.

Источник: Reuters

Министр внешней торговли и сотрудничества правительства Нидерландов Лилиан Плумен заявила, что этот фонд смогут финансировать как правительства других стран, так и частные лица.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп вернул запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами.

Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново.

24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.

При этом по американским законам гуманитарным организациям в любом случае запрещено финансировать аборты из средств, выделенных государством.

Объявляя о создании фонда, министр Лилиан Плумен отметила, что Нидерланды сделают все, чтобы помочь женщинам «самостоятельно контролировать свое тело». По ее мнению, запретительные меры не помогут снизить число абортов, а лишь приведут к тому, что эти операции станут делать подпольно, что, в свою очередь, приведет к росту смертности среди женщин.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
Поддерживаю Лилиан Блумен----женщины должны самостоятельно контролировать свое тело. И так же общеизвестно : в случае запрещения легальных абортов , возрастает количество криминальных абортов с тяжелыми последствиями. И , вообще, почему все проблемы по предотвращению беременности должна брать на себя женщина? Пора бы что-нибудь подобное ввести и для мужчин.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь