Нидерланды создают фонд поддержки абортов

Министр внешней торговли и сотрудничества правительства Нидерландов Лилиан Плумен заявила, что этот фонд смогут финансировать как правительства других стран, так и частные лица.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп вернул запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами.

Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново.

24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.

При этом по американским законам гуманитарным организациям в любом случае запрещено финансировать аборты из средств, выделенных государством.

Объявляя о создании фонда, министр Лилиан Плумен отметила, что Нидерланды сделают все, чтобы помочь женщинам «самостоятельно контролировать свое тело». По ее мнению, запретительные меры не помогут снизить число абортов, а лишь приведут к тому, что эти операции станут делать подпольно, что, в свою очередь, приведет к росту смертности среди женщин.