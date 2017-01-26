Губернатор Хабаровского края встретился с жителями одного из поселков

Представители власти, общественности и руководители районных предприятий обсудили перспективы развития территории.

Губернатор поставил перед властями района приоритетные задачи. Среди них — развитие режима свободного порта, поддержка малого бизнеса. Значимой темой стало улучшение экологической обстановки в поселке. О предпринятых мерах рассказал генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Валерий Балакин. Также было отмечено, что для дальнейшего отслеживания вопроса будет создана специальная рабочая группа. В нее войдут представители общественности, правительства края, администрации района, депутаты и руководство порта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, на днях стало известно, что резидентом порта Ванино станет еще одна компания.