Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой

По его словам, заявленная цена проекта — от $8 млрд до $14 млрд — «примерно верна».

Вместе с тем, он отметил, что «есть другие пути» заставить Мексику «платить», чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.

В то же время Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с идеей Трампа о необходимости усиления защиты границ.

Как сообщалось, Трамп подписал распоряжение «Совершенствование погранбезопасности и иммиграционного контроля», согласно которому президент выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.

В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство Associated Press.