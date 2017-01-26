Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
04:37 (мск), источник: Интерфакс

Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC в среду заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой.

Источник: AP 2016

По его словам, заявленная цена проекта — от $8 млрд до $14 млрд — «примерно верна».

Вместе с тем, он отметил, что «есть другие пути» заставить Мексику «платить», чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.

В то же время Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с идеей Трампа о необходимости усиления защиты границ.

Как сообщалось, Трамп подписал распоряжение «Совершенствование погранбезопасности и иммиграционного контроля», согласно которому президент выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.

В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство Associated Press.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Нидерланды создают фонд поддержки абортов
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь