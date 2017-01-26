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05:43 (мск), источник: ТАСС

Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ

ПЕКИН, 26 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Правительство Китая намерено развивать сотрудничество и торгово-инвестиционное взаимодействие с ФРГ. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Источник: Reuters

«В минувшем году сохранялась тенденция к поддержанию отношений двух стран на высоком уровне, благодаря чему были достигнуты значительные результаты в рамках сотрудничества Китая и Германии», — сказал он. По словам премьера, для нынешней международной ситуации характерна нестабильность, наличие множества дестабилизирующих факторов.

«Мы должны сообща оказывать содействие поддержанию существующего мирового порядка, создавать предпосылки для стабилизации рынков, способствовать либерализации и оптимизации двустороннего торгово-инвестиционного взаимодействия», — подчеркнул Ли Кэцян. Он отметил, что Пекин заинтересован в укреплении таких форматов международного взаимодействия, как G20, а также выразил поддержку интеграционным процессам в ЕС.

В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что германская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении межгосударственных связей с Пекином, в активизации сотрудничества на высшем уровне, во взаимодействии в области экономики, в сфере развития новых источников энергии, электротранспорта. Она выразила намерение содействовать реализации договоренностей, достигнутых с Евросоюзом по вопросам вступления КНР в ВТО.

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