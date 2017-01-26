Полпред Меняйло оценил привлекательность Сузунского района для инвесторов

Рубить, пилить, строгать… Суровая мужская работа. Ольга Михайловна здесь — свой среди своих. Всю жизнь проработала в лесхозе. В древесине знает толк.

Ольга Михайловна, учетчица Сузунского лесхоза: «Сосна — хорошая штука. Лучше деревянного дома ничего не бывает. Это почему? В нем и сухо, и тепло. И воздух хороший».

Говорит, в Сузуне леса много. Хватит — на века. Но пока это — все, что заготовил сегодня лесхоз. Капля в бескрайнем сузунском зеленом море. У лесников — лимит. Вырубка только санитарная. Расчищать дорогу молодой поросли. Деляны с коммерческим лесом — для них не по зубам.

«Рубку могут осуществлять только арендаторы. Нам необходимо сегодня проработать механизм о заключении договоров аренды. Тут два варианты: либо через торги, либо через реализацию инвестиционных проектов. Объем вложений должен быть не менее 300 млн рублей. А вы готовы вложиться? Под инвестиционные проекты не готовы». .

Хозяин лесхоза — региональные власти. Свободных денег, чтобы вложить в предприятие миллионы рублей, в бюджете НСО нет. Полпред подчеркнул, нужно искать другие способы для развития.

Сергей Меняйло, Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе: Бюджетная поддержка должна быть, но в основном это инвестиционная составляющая. Самое главное сегодня — это привлечь сюда инвестиции. Направление есть, возможности есть. Осталось их только реализовать.

И бизнес готов вкладывать в Сузунский район. Региональные власти сегодня рассматривают несколько предложений. Один из возможных инвестиционных проектов — по лесопереработке. Предприниматели хотят не просто валить лес на дрова. Изготавливать — от стройматериалов до мебели.