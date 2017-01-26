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06:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска предложил увеличить финансирование бесплатного питания школьников

Градоначальник внес соответствующий законопроект в региональный парламент.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников внес на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области законопроект, предусматривающий увеличение размера финансирования бесплатного питания школьников из регионального бюджета. Предложение главы города касается всех муниципалитетов Приангарья. Так, предлагается внести изменения в статью 7 регионального закона «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В муниципалитетах области на питание школьников тратятся разные средства. Например, в Иркутске стоимость питания на одного ученика в день составляет 58 рублей, из них 15 рублей компенсируется из областного бюджета, остальная часть — из городской казны. По состоянию на 1 января 2017 года в иркутских школах бесплатно питаются 21 696 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей. В городском бюджете в этом году на финансирование питания этой категории школьников предусмотрено более 148 млн рублей. Чтобы улучшить качество питания учеников, Дмитрий Бердников предлагает повысить размер выплаты из областного бюджета на одного учащегося до 30 рублей в день.

Большинство членов Ассоциации муниципальных образований Приангарья поддержали инициативу главы областного центра. Более того, они предложили увеличить выплату из областного бюджета до 35 рублей в день на одного учащегося для районов Крайнего Севера Иркутской области. Детально этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Напомним, питание в школах Иркутска подорожало с 51 до 58 рублей в конце 2016 года. По информации пресс-службы городской администрации, цена выросла на процент инфляции.

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