Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Топ самых полезных видов мяса
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения»
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
20Трамп стал 45-м президентом США
06:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители поселка Оремиф Хабаровского края: районные власти бросили нас на произвол судьбы

В поселении нет медпункта, аптеки, полиции, пожарных, закрылся единственный продуктовый магазин, а теперь сократили сообщение с райцентром.

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Жители поселка Оремиф Николаевского района Хабаровского края в отчаянии бьют тревогу — они считают, что районные власти бросили их на произвол судьбы, лишив всего самого необходимого. В поселке нет медицинского пункта и аптеки, нет полиции, нет пожарных, закрылся единственный продуктовый магазин. С 25 января к этим бедам прибавилась еще одна — сократилось до минимума автобусное сообщение с районным центром, сообщает ИА AmurMedia.

В редакцию ИА AmurMedia с тревожным сообщением обратились нижнеамурцы, жители села Оремиф Николаевского района.

— Мы доведены до отчаяния и нашему возмущению нет предела. Складывается ощущение, будто районные власти испытывают нас на прочность: несколько лет назад ликвидировали фельдшерско-акушерский пункт, была пожарная машина — ее не стало, закрылась пекарня, и хлеб в продуктовый магазин стали возить из города (Николаевска-на Амуре — ред.). В этом году власти сделали нам два «подарка» — после Нового года закрыли единственный в селе продуктовый магазин, а с 25 января — резко сократили количество рейсов пригородного автобуса — теперь он будет ходить только один раз в неделю, — рассказывает жительница села Надежда Моисеева. — Теперь мы живем, как в дремучем лесу, отрезанные от цивилизации: ни продуктов купить, ни лекарств, к врачу попасть — огромная проблема. Все наслышаны о кризисе и нехватке денег в бюджетах… Но власти не должны забывать, что люди живут не только в городах.

До недавнего времени пригородный автобус из районного центра в нижнеамурские поселения Оремиф и Озерпах (расположены в 16 км друг от друга — ред.) ходил четыре раза в неделю: два раза утром и вечером, в выходные — только вечером. После нововведений осталось два рейса в один день.

— Этот автобус на самом деле возил жителей четырех сел: нашего, соседнего Озрпаха, а также сел Пуир и Нижнее Пронге, которые находятся еще ниже по Амуру. Как теперь люди будут выбираться в город? Собственный транспорт есть не у всех, — продолжает Надежда. — Районные власти объяснили свой шаг тем, что в этом году краевое правительство сократило субсидирование межмуниципальных перевозок.

Но районные власти в отмене одного рейса проблему вовсе не усматривают По словам специалистов Николаевской администрации, автобус отменили потому, что он попросту не пользуется спросом. Желающих попасть в районный центр дважды в неделю мало, и все межпоселенческие рейсы убыточны. Местных чиновников не волнует, что от подобных популярных мер страдают обычные жители.

— В районе денег нет. Вообще, что за проблема? Мы же осуществляем перевозки. Не важно, один раз в неделю или два раза. Пусть жители приезжают утром, решают свои вопросы и уезжают вечером, если хотят. Все свои проблемы пусть планируют на один день, — прокомментировал ситуацию главный специалист сектора потребительского рынка транспорта и дорожного хозяйства администрации Николаевского района Олег Бывшев.

Как говорят в Закдуме Хабаровского края, вопросы оптимизации на сегодняшний день абсолютно закономерны. Изменилась схема оплаты за льготников, нагрузка на бюджеты возросла, вот и приходится чиновникам отменять нерентабельные рейсы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители поселка Оремиф Хабаровского края: районные власти бросили нас на произвол судьбы
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Нидерланды создают фонд поддержки абортов
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь