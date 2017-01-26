Жители поселка Оремиф Хабаровского края: районные власти бросили нас на произвол судьбы

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Жители поселка Оремиф Николаевского района Хабаровского края в отчаянии бьют тревогу — они считают, что районные власти бросили их на произвол судьбы, лишив всего самого необходимого. В поселке нет медицинского пункта и аптеки, нет полиции, нет пожарных, закрылся единственный продуктовый магазин. С 25 января к этим бедам прибавилась еще одна — сократилось до минимума автобусное сообщение с районным центром, сообщает ИА AmurMedia.

В редакцию ИА AmurMedia с тревожным сообщением обратились нижнеамурцы, жители села Оремиф Николаевского района.

— Мы доведены до отчаяния и нашему возмущению нет предела. Складывается ощущение, будто районные власти испытывают нас на прочность: несколько лет назад ликвидировали фельдшерско-акушерский пункт, была пожарная машина — ее не стало, закрылась пекарня, и хлеб в продуктовый магазин стали возить из города (Николаевска-на Амуре — ред.). В этом году власти сделали нам два «подарка» — после Нового года закрыли единственный в селе продуктовый магазин, а с 25 января — резко сократили количество рейсов пригородного автобуса — теперь он будет ходить только один раз в неделю, — рассказывает жительница села Надежда Моисеева. — Теперь мы живем, как в дремучем лесу, отрезанные от цивилизации: ни продуктов купить, ни лекарств, к врачу попасть — огромная проблема. Все наслышаны о кризисе и нехватке денег в бюджетах… Но власти не должны забывать, что люди живут не только в городах.

До недавнего времени пригородный автобус из районного центра в нижнеамурские поселения Оремиф и Озерпах (расположены в 16 км друг от друга — ред.) ходил четыре раза в неделю: два раза утром и вечером, в выходные — только вечером. После нововведений осталось два рейса в один день.

— Этот автобус на самом деле возил жителей четырех сел: нашего, соседнего Озрпаха, а также сел Пуир и Нижнее Пронге, которые находятся еще ниже по Амуру. Как теперь люди будут выбираться в город? Собственный транспорт есть не у всех, — продолжает Надежда. — Районные власти объяснили свой шаг тем, что в этом году краевое правительство сократило субсидирование межмуниципальных перевозок.

Но районные власти в отмене одного рейса проблему вовсе не усматривают По словам специалистов Николаевской администрации, автобус отменили потому, что он попросту не пользуется спросом. Желающих попасть в районный центр дважды в неделю мало, и все межпоселенческие рейсы убыточны. Местных чиновников не волнует, что от подобных популярных мер страдают обычные жители.

— В районе денег нет. Вообще, что за проблема? Мы же осуществляем перевозки. Не важно, один раз в неделю или два раза. Пусть жители приезжают утром, решают свои вопросы и уезжают вечером, если хотят. Все свои проблемы пусть планируют на один день, — прокомментировал ситуацию главный специалист сектора потребительского рынка транспорта и дорожного хозяйства администрации Николаевского района Олег Бывшев.

Как говорят в Закдуме Хабаровского края, вопросы оптимизации на сегодняшний день абсолютно закономерны. Изменилась схема оплаты за льготников, нагрузка на бюджеты возросла, вот и приходится чиновникам отменять нерентабельные рейсы.