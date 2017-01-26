Приморью сулят статус центра развития Северо-Восточной Азии
Встреча с корейским исследовательским институтом Future Consensus Institute прошла во Владивостоке.
Встреча с корейским исследовательским институтом Future Consensus Institute прошла во Владивостоке.
Участие в переговорах приняли представители департамента международного сотрудничества Приморья, министерства иностранных дел, а также сотрудники краевого Инвестиционного агентства, пишет ИА Дейта.
Делегаты из Кореи провели презентацию института, который выполняет функции аналитического центра. Так, организация исследует и предлагает решения, способные обеспечить более тесное взаимодействие Корейского полуострова и стран
«Наш институт хоть и находится в Корее, но осуществляет работу не только для продвижения экономического развития Кореи, но и для формирования единого экономического пространства в СВА», — подчеркнул
Гости также представили новые направления для сотрудничества и выразили заинтересованность во взаимодействии по проекту создания энергетического сообщества стран
«В рамках судостроительного проекта предлагается наладить сотрудничество между соответствующими институтами двух стран. С корейской стороны есть заинтересованность в строительстве кораблей особого класса:
По мнению корейской стороны, Приморье способно стать связующим звеном для развития отношений между регионами
Как отметили представители Приморского края, регион готов оказывать различную поддержку при реализации новых проектов. Так, субъект намерен организовать совместную работу исследовательских организаций двух стран, а также предоставить поддержку инвестиционным проектам в режиме «одного окна»: для этого в крае ведет работу Инвестиционное Агентство.
«Агентство — это сервисный центр, ориентированный на сопровождение инвестиционных проектов по принципу “одного окна”. Мы обеспечиваем коммуникации с субъектами, заинтересованными в реализации проекта: Администрацией Приморского края, региональным представительством Агентства стратегических инициатив,