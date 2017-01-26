Приморью сулят статус центра развития Северо-Восточной Азии

Участие в переговорах приняли представители департамента международного сотрудничества Приморья, министерства иностранных дел, а также сотрудники краевого Инвестиционного агентства, пишет ИА Дейта.

Делегаты из Кореи провели презентацию института, который выполняет функции аналитического центра. Так, организация исследует и предлагает решения, способные обеспечить более тесное взаимодействие Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, занимается подготовкой выдающихся кадров, а также создает новые возможности для обмена знаниями.

«Наш институт хоть и находится в Корее, но осуществляет работу не только для продвижения экономического развития Кореи, но и для формирования единого экономического пространства в СВА», — подчеркнул вице-президент института Чо Джунгхун.

Гости также представили новые направления для сотрудничества и выразили заинтересованность во взаимодействии по проекту создания энергетического сообщества стран Северо-Восточной Азии, развитию межгородской кооперации, в том числе укреплению сотрудничества между городами Приморского края и провинции Кангвон, а также по проекту в области судостроения.

«В рамках судостроительного проекта предлагается наладить сотрудничество между соответствующими институтами двух стран. С корейской стороны есть заинтересованность в строительстве кораблей особого класса: СПГ-танкеров и судов для добычи ископаемых. В дальнейшем это сможет способствовать развитию всего региона с последующим освоением Северного морского пути», — отметил Чо Джунгхун.

По мнению корейской стороны, Приморье способно стать связующим звеном для развития отношений между регионами Северо-Восточной Азии.

Как отметили представители Приморского края, регион готов оказывать различную поддержку при реализации новых проектов. Так, субъект намерен организовать совместную работу исследовательских организаций двух стран, а также предоставить поддержку инвестиционным проектам в режиме «одного окна»: для этого в крае ведет работу Инвестиционное Агентство.