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06:50 (мск), источник: ТАСС

В США возобновились слушания по первому судебному иску на основании «акта Магнитского»

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Слушания по делу, начатому на основании иска американского правительства против группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, возобновились в суде Южного округа штата Нью-Йорк.

Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС в среду из архива суда.

Первое с января 2016 года заседание было запланировано в нью-йоркском районе Манхэттен на вторник, позже его отложили до среды. На слушаниях для обсуждения технических вопросов, касающихся процесса, дата начала которого еще официально не названа, председательствовал судья Уильям Поли.

Ранее ожидалось, что разбирательство по данному делу, которое является первым в практике применения так называемого акта Магнитского, начнется 27 января 2016 года. Оно было отложено для рассмотрения Апелляционным судом второго округа США вопроса о том, следует ли отстранить адвокатов Prevezon Holdings. В итоге суд запретил юридической конторе BakerHostetler и адвокату Джону Москоу защищать интересы ответчиков. Теперь Prevezon Holdings представляют адвокаты из нью-йоркской компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний в легализации части средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. В прокуратуре указали тогда, что иск к группе компаний был подан на основании «акта Магнитского» и является первым делом в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. На часть активов ответчика был наложен арест.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения сначала в Конгрессе США, а затем и в офисе окружного прокурора являлся британский подданный Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к 9 годам тюрьмы.

По данным адвокатов Prevezon Holdings, «исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете». Prevezon Holdings с 2014 года добивалась его вызова на допрос, в том числе для дачи показаний о своей деятельности в России.

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