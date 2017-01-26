В США возобновились слушания по первому судебному иску на основании «акта Магнитского»

Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС в среду из архива суда.
Первое с января 2016 года заседание было запланировано в
Ранее ожидалось, что разбирательство по данному делу, которое является первым в практике применения так называемого акта Магнитского, начнется 27 января 2016 года. Оно было отложено для рассмотрения Апелляционным судом второго округа США вопроса о том, следует ли отстранить адвокатов Prevezon Holdings. В итоге суд запретил юридической конторе BakerHostetler и адвокату Джону Москоу защищать интересы ответчиков. Теперь Prevezon Holdings представляют адвокаты из
Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в
Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения сначала в Конгрессе США, а затем и в офисе окружного прокурора являлся британский подданный Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к 9 годам тюрьмы.
По данным адвокатов Prevezon Holdings, «исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете». Prevezon Holdings с 2014 года добивалась его вызова на допрос, в том числе для дачи показаний о своей деятельности в России.