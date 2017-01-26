Аваков подал электронную декларацию за 2016 год

Согласно декларации, он получил заработную плату в размере 466 121 грн, что на двести тысяч больше, чем в 2015 году, передает ТСН.

Кроме того, глава МВД получил доходы от стоимости казначейских обязательств Военные серии В (20 тыс. грн) и от казначейских обязательств Военные серии В (2800 грн). Также Аваков получил дивиденды от компании «Avitalia s.r.l.» в сумме 148 423 евро, но они не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году.

Жена Авакова по основному месту работы получила 289 032 грн, также она продала акции на сумму 13 156 грн.

В итальянской компании «Avitalia srl» которая принадлежит Авакову, по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в ноябре 2016 года.

«100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сегодня — объявлен уставный фонд каждой из этих компаний — 10 000 $ -еще не оплачен и созданы компании пока не ведут деятельности», — написал Аваков.

Жена министра в декларации за 2015 год указывала, что является бенефициаром 13 компаний. В декларации за прошлый год не значится ни одной фирмы.

«Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше… наверное разбились», — написал Арсен Аваков. Но отличие в декларациях за 2015 и 2016 годы — у министра появился арендованный в киевском отеле номер.

«Изменения коснулись наличных и банковских счетов — я закрыл счета в Альфа-банке, увеличил присутствие в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке», — написал глава МВД.

Арсен Аваков позволил себе пошутить в декларации. В разделе «Нематериальные активы» он отметил, что владеет авторскими правами на «сценарий в виде рюкзаков, с газетными вырезками».

Глава МВД добавил, что налоговую декларацию подаст соответствии с законом до мая текущего года.