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06:55 (мск), источник: ТАСС

В Сенате Конгресса предложили замену Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенатор-республиканец Рэнд Пол внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект о системе доступного медицинского страхования, которая призвана заменить программу Obamacare, введенную экс-президентом страны Бараком Обамой.

Источник: AP 2016

Об этом в среду сообщила пресс-служба законодателя.

По словам его помощников, данный план основан «на консервативных реформах, и он может быть утвержден сразу после отмены Obamacare». «Предложение Пола даст возможность большему числу американцев получить более качественную и доступную по цене медицинскую помощь, вне зависимости от их истории болезни», — утверждают они.

В первую очередь законопроектом предусмотрена отмена ряда положений реформы предыдущего главы государства, в частности автор предлагает отказаться от набора минимальных медицинских услуг, которые должна покрывать страховка. По мнению республиканцев, это приведет к появлению более дешевых вариантов страхования. Кроме того, граждане, участвующие в программе, смогут рассчитывать на налоговый кредит в размере до $5 тыс.

Отдельная статья посвящена людям, которые уже испытывают проблемы со здоровьем. Одна из основных задач Obamacare заключалась именно в том, чтобы медстраховка была доступной для данной категории американцев и страховые компании не могли им отказать.

Пол данное правило предлагает отменить, а вместо этого законопроектом устанавливается двухлетний период, на протяжении которого люди, имеющие заболевания, будут иметь возможность себя застраховать. По истечении данного срока эти лица смогут гарантированно сохранить свой полис, но только при условии его постоянного продления.

Разработанная Обамой инициатива была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Отмена Obamacare являлась одним из основных предвыборных обещаний нового президента Дональда Трампа. Он и другие республиканцы утверждают, что реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах. Кроме того, страховка перестает быть доступной по цене.

Сразу после своей инаугурации 20 января Трамп подписал исполнительный указ, облегчающий действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медицинском страховании, на основании которого работает программа Obamacare.

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