В Сенате Конгресса предложили замену Obamacare

Об этом в среду сообщила пресс-служба законодателя.

По словам его помощников, данный план основан «на консервативных реформах, и он может быть утвержден сразу после отмены Obamacare». «Предложение Пола даст возможность большему числу американцев получить более качественную и доступную по цене медицинскую помощь, вне зависимости от их истории болезни», — утверждают они.

В первую очередь законопроектом предусмотрена отмена ряда положений реформы предыдущего главы государства, в частности автор предлагает отказаться от набора минимальных медицинских услуг, которые должна покрывать страховка. По мнению республиканцев, это приведет к появлению более дешевых вариантов страхования. Кроме того, граждане, участвующие в программе, смогут рассчитывать на налоговый кредит в размере до $5 тыс.