Польша пригрозила Украине серьезными последствиями за запрет въезда мэру Перемышля

Об этом сообщило «Польское радио».

Дзедзичак подчеркнул, что решение украинских властей вредит польско-украинским отношениям. «Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения, мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», — заявил вице-министр по зарубежным делам.

Ранее в СБУ пояснили, что мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

Ранее Хома направлялся в консульство Львова через пункт пропуска «Медыка-Шегини» и не был пропущен украинскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники выполнили указание «одного из правоохранительных органов Украины». По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, в Перемышле в декабре 2016 года прошел «Марш орлят». «Орлятами» называют польских добровольцев, которые в 1918—1919 годах воевали против Западноукраинской Народной Республики, а также против советской власти в 1919—1921 годах. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал: «Смерть украинцам!», и участники шествия хором его поддержали. Мероприятие проходило под патронатом мэра Хомы, причем дипломаты обеих стран заявляли, что инцидент на марше не повлияет на отношения Польши и Украины.