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07:22 (мск), источник: 112.ua

Польша пригрозила Украине серьезными последствиями за запрет въезда мэру Перемышля

Вице-министр по зарубежным делам Польши Ян Дзедзичак заявил, что если Украина не отменит запрет на въезд мэру Перемышля, представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Жешуве и это только начало польской реакции, которая, по его словам, будет иметь серьезные последствия.

Источник: 112.ua

Об этом сообщило «Польское радио».

Дзедзичак подчеркнул, что решение украинских властей вредит польско-украинским отношениям. «Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения, мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», — заявил вице-министр по зарубежным делам.

Ранее в СБУ пояснили, что мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

Ранее Хома направлялся в консульство Львова через пункт пропуска «Медыка-Шегини» и не был пропущен украинскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники выполнили указание «одного из правоохранительных органов Украины». По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, в Перемышле в декабре 2016 года прошел «Марш орлят». «Орлятами» называют польских добровольцев, которые в 1918—1919 годах воевали против Западноукраинской Народной Республики, а также против советской власти в 1919—1921 годах. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал: «Смерть украинцам!», и участники шествия хором его поддержали. Мероприятие проходило под патронатом мэра Хомы, причем дипломаты обеих стран заявляли, что инцидент на марше не повлияет на отношения Польши и Украины.

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