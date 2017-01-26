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07:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Подводный «Комсомольск-на-Амуре» передан в состав Тихоокеанского флота

В минувшую среду, 25 января, модернизированная дизель-электрическая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 «Палтус» передана Тихоокеанскому флоту.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Программа ходовых испытаний ремонтировавшейся и модернизировавшейся в течении 13 лет субмарины выполнена и подлодка находится на базе флота. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Напомним, что эта подводная лодка была заложена на эллинге судостроительного завода им. Ленинского Комсомола в г. Комсомольск-на-Амуре накануне распада Советского Союза в 1991 году.

Спущена на воду субмарина серии «Варшавянка» была 5 октября 1991 года.

В период с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».

В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

В 2003 году ее перевели для ремонта на завод «Звезда» в Большом Камне, а через чуть ли не 10 лет «отстоя» у пирса завода по причине отсутствия финансирования изрядно обветшавшая дизельная ПЛ была переведена уже для капитального ремонта на завод-изготовитель в Комсомольск-на-Амуре.

15 июля 2015 года по приказу главкома ВМФ получила название — большая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре». 06 октября 2015 года выведена из цеха АСЗ. Доставлена плавучим доком на приемо-сдаточную базу «Восток» в Большой Камень, где 29 апреля 2016 года состоялся спуск на воду. Подводная лодка всплыла в наполненном водой транспортно-спусковом доке «Зея», а затем двумя буксирами была выведена из него и пришвартована к достроечному пирсу ЗСО «Восток». 10 декабря 2016 года пришвартовалась к пирсу «Востока» — сдаточной базы Амурского судостроительного завода в городе Большой Камень, вернувшись с заводских ходовых испытаний.

С 1980 по 1994 год в СССР и РФ было построено 28 подлодок проекта 877 «Варшавянка» для отечественного ВМФ. В настоящее время на Тихоокеанском флоте продолжают службу восемь (из них семь в строю) ДЭПЛ этого проекта, еще шесть новых субмарин модифицированной серии 636.6 до 2021 года Тихоокеанскому флоту обещает поставить оборонная промышленность РФ.

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