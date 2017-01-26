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07:31 (мск), источник: Tengrinews

Токаев выступил перед Сенатом в связи с обращением Назарбаева

Спикер Сената выступил перед палатой в связи обращением Президента Казахстана по вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Добровольная передача действующим Главой государства компетенции ветвям власти — это очень редкое явление в политической жизни мирового сообщества. Очевидно, что запланированные изменения в Конституцию станут поворотным моментом в деле совершенствования демократических процессов в нашей стране и в целом развития нашего государства», — отметил спикер Сената.

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Он отметил, что политическая система Казахстана будет базироваться на концепции «Сильный Президент, авторитетный Парламент, подотчетное Правительство».

«Я уверен, что депутаты Сената проведут масштабную работу среди населения по активной пропаганде обращения Президента», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее прокомментировал обращение Президента Казахстана председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. По мнению Нигматулина, инициатива Назарбаева по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти, еще раз ярко демонстрирует твердую приверженность Главы нашего государства курсу демократизации политической системы.

«В этой связи возрастает и ответственность депутатского корпуса за качественное законодательное обеспечение инициативы Президента страны по реформе системы государственной власти», — подчеркнул спикер Мажилиса.

Как отметил Нигматулин, Президент предлагает казахстанцам уникальное решение государственного устройства и выход на принципиально новый уровень политической культуры.

25 января Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам. По словам Главы государства, предлагаемая реформа перераспределения ветвей власти прежде всего опирается на казахстанский опыт и потребности нашей страны.

«Программа реформ — это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный: в сторону демократического развития», — сказал Президент.

Также Глава государства рассказал, что программу предлагаемых реформ перераспределения ветвей власти вынесут на всенародное обсуждение. Ранее Президент реорганизовал несколько министерств и провел ряд назначений.

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