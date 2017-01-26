МИД РФ решает проблему со строительством монгольской ГЭС на реке Селенга

МИД РФ активно занимается урегулированием ситуации со строительством монгольской ГЭС на реке Селенга и ее притоках, впадающих в озеро Байкал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

Монголия планировала построить ГЭС на впадающей в Байкал реке Селенга и ее притоках, однако РФ заявляла о существенных экологических рисках проекта. При этом Россия заявляла, что готова содействовать Монголии в компенсировании недостатка энергии в этой стране. Экспорт электроэнергии в Монголию из РФ в 2015 году, по данным «Интер РАО», составил 284 миллиона кВтч, за первые девять месяцев 2016 года — 237 миллионов кВтч.

«Помимо обозначения проблемы мы монгольским коллегам по линии соответствующих экономических ведомств передали свои предложения и оценки ситуации о том, как ее решить без строительства ГЭС. У нас есть возможности удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии без того, чтобы подвергать риску экологическую систему Байкала и окружающей среды», — сказал глава МИД РФ (цитата по ТАСС).

Межу тем в Бурятии экологи требуют проведения совместной экологической экспертизы проекта и общественных слушаний. Всемирный банк, финансирующий ТЭО проекта, заговорил о необходимости проведения экспертизы.

Постройка плотины может вызвать катастрофические последствия для байкальской экологической системы, ранее констатировал британскому изданию Motherboard профессор Энсон Маккей из университетского колледжа Лондона.