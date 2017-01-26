МИД РФ решает проблему со строительством монгольской ГЭС на реке Селенга
Экологи требуют проведения экологической экспертизы.
Экологи требуют проведения экологической экспертизы.
МИД РФ активно занимается урегулированием ситуации со строительством монгольской ГЭС на реке Селенга и ее притоках, впадающих в озеро Байкал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.
Монголия планировала построить ГЭС на впадающей в Байкал реке Селенга и ее притоках, однако РФ заявляла о существенных экологических рисках проекта. При этом Россия заявляла, что готова содействовать Монголии в компенсировании недостатка энергии в этой стране. Экспорт электроэнергии в Монголию из РФ в 2015 году, по данным «Интер РАО», составил 284 миллиона кВтч, за первые девять месяцев 2016 года — 237 миллионов кВтч.
«Помимо обозначения проблемы мы монгольским коллегам по линии соответствующих экономических ведомств передали свои предложения и оценки ситуации о том, как ее решить без строительства ГЭС. У нас есть возможности удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии без того, чтобы подвергать риску экологическую систему Байкала и окружающей среды», — сказал глава МИД РФ (цитата по ТАСС).
Межу тем в Бурятии экологи требуют проведения совместной экологической экспертизы проекта и общественных слушаний. Всемирный банк, финансирующий ТЭО проекта, заговорил о необходимости проведения экспертизы.
Постройка плотины может вызвать катастрофические последствия для байкальской экологической системы, ранее констатировал британскому изданию Motherboard профессор Энсон Маккей из университетского колледжа Лондона.
В Фонде энергетического развития РФ считают, что проблемы энергетики Монголии можно также за счет строительства солнечных и ветряных станций в пустыне Гоби, ГАЭС около