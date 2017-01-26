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08:43 (мск), источник: VN.RU

Логотип 80-летия Новосибирской области поручено исправить

25 января в правительстве региона представили юбилейный логотип Новосибирской области. В конкурсе участвовали больше 80-ти дизайнеров.

Проект утверждала геральдическая комиссия. Фигурные цифры 80, которые соединяет контур региона, внизу — яркий слоган. Все это выполнено в цветовой гамме флага Новосибирской области. Логотип будут использовать на сувенирах и рекламных щитах.

— Этим слоганом мы подчеркиваем, что нынешнее поколение живущих по-настоящему гордится прошлым. И все делает для того, чтобы будущее было не менее великим, чем-то, которое было создано нашими предшественниками, — говорит заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков.

Однако оргкомитету правительства новый логотип не понравился — смущают фигурные цифры. Губернатор дал месяц на исправление.

Мероприятия в честь юбилея области начнутся уже в середине февраля — власти вручат первые юбилейные медали особо отличившимся новосибирцам. Эти награды получат свыше восьми тысяч жителей области. Весной откроют памятную аллею в центре города. Все крупные мероприятия — день рождения Новосибирска, форум Технопром и День знаний — будут посвящены юбилею.

— Правильным было бы начать учебный год с уроков, посвященных 80-летию Новосибирской области. Уроки нужно сделать массовыми и провести во всех учебных заведениях, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Также власти совместно с СО РАН выпустят учебник по регионоведению, посвященный Новосибирской области. А главный юбилейный концерт пройдет в середине сентября.

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