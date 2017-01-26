Логотип 80-летия Новосибирской области поручено исправить

Проект утверждала геральдическая комиссия. Фигурные цифры 80, которые соединяет контур региона, внизу — яркий слоган. Все это выполнено в цветовой гамме флага Новосибирской области. Логотип будут использовать на сувенирах и рекламных щитах.

— Этим слоганом мы подчеркиваем, что нынешнее поколение живущих по-настоящему гордится прошлым. И все делает для того, чтобы будущее было не менее великим, чем-то, которое было создано нашими предшественниками, — говорит заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков.

Однако оргкомитету правительства новый логотип не понравился — смущают фигурные цифры. Губернатор дал месяц на исправление.