Логотип 80-летия Новосибирской области поручено исправить
25 января в правительстве региона представили юбилейный логотип Новосибирской области. В конкурсе участвовали больше 80-ти дизайнеров.
25 января в правительстве региона представили юбилейный логотип Новосибирской области. В конкурсе участвовали больше 80-ти дизайнеров.
Проект утверждала геральдическая комиссия. Фигурные цифры 80, которые соединяет контур региона, внизу — яркий слоган. Все это выполнено в цветовой гамме флага Новосибирской области. Логотип будут использовать на сувенирах и рекламных щитах.
— Этим слоганом мы подчеркиваем, что нынешнее поколение живущих
Однако оргкомитету правительства новый логотип не понравился — смущают фигурные цифры. Губернатор дал месяц на исправление.
Мероприятия в честь юбилея области начнутся уже в середине февраля — власти вручат первые юбилейные медали особо отличившимся новосибирцам. Эти награды получат свыше восьми тысяч жителей области. Весной откроют памятную аллею в центре города. Все крупные мероприятия — день рождения Новосибирска, форум Технопром и День знаний — будут посвящены юбилею.
— Правильным было бы начать учебный год с уроков, посвященных 80-летию Новосибирской области. Уроки нужно сделать массовыми и провести во всех учебных заведениях, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Также власти совместно с СО РАН выпустят учебник по регионоведению, посвященный Новосибирской области. А главный юбилейный концерт пройдет в середине сентября.