Охрана объектов Универсиады-2019 не устроила депутатов

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов и Евгений Черных проверили соблюдение мер безопасности на объектах Универсиады. В ходе инспекции были найдены серьезные нарушения.

Депутаты рассказали Sibnovosti.ru, что для проверки были выбраны строящиеся и ремонтируемые объекты — «Арена-Самоцвет», Дворец спорта им. Ярыгина, «Платинум-Арена», Академия зимних видов спорта и Академия биатлона. Спорткомплексы проверялись на соблюдение антитеррористических мер безопасности.

«Что должно быть: каждый входящий и выходящий должен проверяться на наличие взрывчатых веществ, на пропускных пунктах должны иметься газоанализаторы, сканеры личных вещей, металлоискатели. Въезжающий и выезжающий автотранспорт также подлежит досмотру. Должны быть сканеры радиационного фона всех ввозимых грузов, сканеры днища автомобилей, противотаранные сооружения, весь периметр огражден, по периметру видеонаблюдение и многое другое», — рассказали депутаты.

Однако выяснилось, что обязательные меры безопасности нигде не соблюдаются.

«По факту ничего ни на одном объекте нет. Персонал проходит свободно с ручной кладью без досмотра, связь между постами отсутствует (якобы рации не заряжали). Ни один автомобиль с грузами не проверяется. Все это напоминает стройку личного загородного дома.

На объекте «Ледовый дворец на ул. Партизана Железняка» нет видеонаблюдения, охрана не проинструктирована, подготовленный персонал отсутствует, необходимого досмотра не производится. На объекте «Дворец спорта Ивана Ярыгина» та же картина. На объекте «Платинум-Арена», нужно отдать должное, видео имеется. В «Академии зимних видов спорта» все еще хуже, там даже шлагбаума нет — при нас прошел человек с сумкой, просто переступив через веревочку, и никто из охраны даже не поинтересовался, куда он идет. В «Академии биатлона» та же ситуация, — заявили Титов и Черных.

По словам депутатов, такая халатность может привести к печальным последствиям. В качестве примера парламентарии привели теракт в Грозном 9 мая 2004 года, когда в результате взрыва на стадионе погиб глава Чечни Ахмат Кадыров. Позже следователи выяснили, что теракт был подготовлен во время строительства стадиона еще за 1,5 года до трагедии.

Черных и Титов потребовали исправить ситуацию с охраной объектов. Депутаты считают, что подобная халатность «может стоить огромного количества невинных жертв».