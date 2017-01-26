Для центра Перми может быть введён отдельный регламент

Суть предложения ДГА заключается в том, что проекты планировки территорий на улицах будет рассматривать не комиссия, а градсовет. Это необходимо для того, чтобы в центре города не появлялись объекты, которые портят внешний вид Перми.

Соответствующий порядок рассмотрения застройки центра, со слов представителей ДГА, существует в Сочи, Казани и Уфе. Общественник Денис Галицкий уверен, что предложение ДГА нарушает действующий градостроительный кодекс, а три города имеют особый статус и свои законы, в отличие от федеральных.

«Это скорее коррупционная история, отвлекающая внимание к отмене высотности в центре Перми, — рассуждает Галицкий. — ДГА вспомнил историю 10-летней давности, когда не было проблем с парковками и детсадами и все говорили: «Какой город неухоженный. Этот вопрос стоит и сейчас, но не является главным. Но если предложение ДГА будет принято, мне не придётся его оспаривать, потому что его оспорят застройщики».

В итоге, на заседании комиссии департамент снял этот вопрос под предлогом, что он не доработан и с пояснением, что вынесет его на обсуждение на градсовет.