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08:21 (мск), источник: NewsKo

Для центра Перми может быть введён отдельный регламент

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми (ДГА) предложил городской комиссии по землепользованию и застройке рассмотреть установление подзоны особого контроля градостроительной деятельности в отношении территорий на улицах Сибирская, Ленина и Комсомольском проспекте.

Суть предложения ДГА заключается в том, что проекты планировки территорий на улицах будет рассматривать не комиссия, а градсовет. Это необходимо для того, чтобы в центре города не появлялись объекты, которые портят внешний вид Перми.

Соответствующий порядок рассмотрения застройки центра, со слов представителей ДГА, существует в Сочи, Казани и Уфе. Общественник Денис Галицкий уверен, что предложение ДГА нарушает действующий градостроительный кодекс, а три города имеют особый статус и свои законы, в отличие от федеральных.

«Это скорее коррупционная история, отвлекающая внимание к отмене высотности в центре Перми, — рассуждает Галицкий. — ДГА вспомнил историю 10-летней давности, когда не было проблем с парковками и детсадами и все говорили: «Какой город неухоженный. Этот вопрос стоит и сейчас, но не является главным. Но если предложение ДГА будет принято, мне не придётся его оспаривать, потому что его оспорят застройщики».

В итоге, на заседании комиссии департамент снял этот вопрос под предлогом, что он не доработан и с пояснением, что вынесет его на обсуждение на градсовет.

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