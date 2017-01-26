Снегопады оставили Катав-Ивановск без мэра

О своей отставке Алексей Бисярин объявил вчера на депутатской сессии, объяснив уход желанием больше времени проводить с семьей.

«Идут кривотолки об оказанном на меня давлении, о том, что меня кто-то заставил. Готов повторить неоднократно, что это решение было принято мной, оно осознано, никакого давления на меня не оказывалось, поэтому прошу вас понять мой выбор и поддержать мое право сложить с себя полномочия по собственному желанию. Решение обусловлено желанием проводить больше времени с семьей, а также рядом других важных личных причин», — передает его слова местная газета «Авангард».

Депутаты единогласно поддержали желание Алексея Бисярина уйти с поста. Исполнять обязанности главы города с завтрашнего дня будет вице-мэр Иван Норко.

Стоит отметить, что 39-летний Алексей Бисярин возглавлял город с ноября 2015 года. На одном из последних аппаратных совещаний с критикой на Бисярина обрушился глава района Евгений Киршин. Поводом послужил неубранный снег на улицах города и коммунальными авариями в новогодние праздники: «Во многих местах это просто невозможно, люди падают. Мы об этом говорили еще неделю назад, но, увы, воз и ныне там. Не нужно рассказывать, какие усилия коммунальные службы прилагают для расчистки города, нужно показать результат. Из бюджета на это выделяется семь миллионов рублей! В таком ужасном состоянии как в этом году, дороги и тротуары у нас не были никогда, даже в самые тяжелые 90-е годы».