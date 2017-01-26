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09:22 (мск), источник: Om1.ru

Варнавский устроил разнос омскому министру Винокурову, решившему снизить массовую вырубку леса

Глава ведомства природных ресурсов и экологии заявил, что в деревнях пилят деревья для незаконного обогащения, продавая их за границу.

Сегодня, 26 января, на пленарном заседании Закосбрания Омской области министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров предложил уменьшить нормы вырубки леса в северных районах региона.

Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

— Мы проанализировали: большая часть древесины используется для строительства как платежное средство и для коммерческой выгоды. Поэтому мы решили снизить нормы вырубки деревьев. За несоблюдение этой нормы предусмотрен штраф.

Ему возразил депутат Заксобрания Анатолий Беззубцев, который выразил свое несогласие.

Анатолий Беззубцев, депутат Закосбрания Омской области:

— Несколько лет назад мы принимали решение о таких объемах заготовки древесины. 30 процентов людей использовали эту квоту. Это жители и предприниматели. Мы обратили внимание на комитете и не согласны с таким снижением объемов по заготовке леса. Мы приняли решение, что этот вопрос будет рассмотрен в отдельном порядке.

В свою очередь, спикер Владимир Варнавский устроил министру «разбор полетов». Он был возмущен таким снижением норм, подчеркнув: главы северных районов в шоке и не в курсе инициативы главы ведомства.

Владимир Варнавский, спикер Закосбрания Омской области:

— Я разговаривал с главами северных районов. Они в шоке, они не в курсе дела. Кто был на встрече с вами? Шербакуль? Русская Поляна? Вы вызываете резонанс, принимая документ в Год животноводства. Мы начинаем такое «обрезание» — с какой стати? Вы подключили прокуратуру, Анастаса Спиридонова? Почему вы это делаете сегодня? Из 175 кубов леса сколько там деловой древесины? Найдите мне хоть одну деляну, чтобы там красный лес на 80 процентов. За 30 лет лес перестойным стал. А мы последнее отбираем. Сегодня я разговаривал с главой Муромцевского района, он был директором лесного хозяйства. Из всего леса 20 процентов вершки и корешки, 50 процентов — лиственные растения. Что из них построишь? Как в два раза обрубили норму?

Также энергичный спикер попенял министру:

— Ваша функция — не только портфель носить. Мы теряем квадраты по строительству жилья. Куда у нас лес везут? В Китай, за границу. Надо собрать «круглый стол», но принимать закон нельзя.

Между тем «наезд» Владимира Варнавского нашел отклик у депутатов, согласившихся с ним в части неконтролируемого вывоза леса за границу. В частности Сегрей Головачев высказался, что проблема есть, но вокруг деревень массово вырубают леса. И наверно, нормы вырубки снижать.

А его коллега, представитель «народного фронта» Вячеслав Васильев добавил:

 — Красного леса сотнями большегрузов вывозится. Мы выезжали с ОНФ. Идет незаконное выпиливание леса. Это первое. Второе — большое количество перепродаж леса. И не строятся дома. Выпиливаются самые хорошие места, возле деревень.

В итоге парламентарии большинством голосов вопрос вернули на доработку.

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