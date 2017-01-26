Глава Ленинского района станет вице-мэром Перми

Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к администрации.



Связаться с самим Сергеем Романовым «Ъ» не удалось. Его телефон был выключен.



Как сообщал «Ъ», вчера глава региона Виктор Басаргин, совмещающий должности губернатора и председателя краевого правительства, встретился с вице-мэром Перми Николаем Ухановым, после чего муниципальный чиновник был согласован на пост министра транспорта и связи. Сегодня он будет представлен сотрудникам министерства и членам краевого кабинета министров.



Сергей Романов возглавил Ленинский район Перми в 2014 году, ранее с 2003 по 2013 годы он был главой Осинского района.