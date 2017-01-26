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09:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Ленинского района станет вице-мэром Перми

Глава Ленинского района Перми Сергей Романов займет пост заместителя главы администрации города — начальника департамента ЖКХ, ставший вакантным после перехода прежнего вице-мэра Николая Уханова на работу в краевое правительство.

Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к администрации.

Связаться с самим Сергеем Романовым «Ъ» не удалось. Его телефон был выключен.

Как сообщал «Ъ», вчера глава региона Виктор Басаргин, совмещающий должности губернатора и председателя краевого правительства, встретился с вице-мэром Перми Николаем Ухановым, после чего муниципальный чиновник был согласован на пост министра транспорта и связи. Сегодня он будет представлен сотрудникам министерства и членам краевого кабинета министров.

Сергей Романов возглавил Ленинский район Перми в 2014 году, ранее с 2003 по 2013 годы он был главой Осинского района.

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