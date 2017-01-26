Глава Ленинского района станет вице-мэром Перми
Глава Ленинского района Перми Сергей Романов займет пост заместителя главы администрации города — начальника департамента ЖКХ, ставший вакантным после перехода прежнего
Глава Ленинского района Перми Сергей Романов займет пост заместителя главы администрации города — начальника департамента ЖКХ, ставший вакантным после перехода прежнего
Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к администрации.
Связаться с самим Сергеем Романовым «Ъ» не удалось. Его телефон был выключен.
Как сообщал «Ъ», вчера глава региона Виктор Басаргин, совмещающий должности губернатора и председателя краевого правительства, встретился с
Сергей Романов возглавил Ленинский район Перми в 2014 году, ранее с 2003 по 2013 годы он был главой Осинского района.