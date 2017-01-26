Депутаты Заксобрания Омской области подняли зарплаты своим помощникам

Сегодня, 26 января, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты приняли два закона о перераспределении депутатских расходов. Речь идет о представительских расходах и тратах на помощников.

Законы предусматривают увеличение оплаты труда помощникам до 60 тысяч рублей, в то время как представительские расходы урежут до 30 тысяч.

Тогда как спикер Заксобрания Владимир Варнавский на заседании заметил, что вопрос уже можно не обсуждать, так как он рассматривался неоднократно.

— Эти два закона нужно принять. Потому что у некоторых депутатов по пять районов, и на помощников выходит небольшая сумма. Деньги небольшие, — подчеркнул Варнавский.

Депутаты, в свою очередь, проголосовали за эти два закона о перераспределении расходов. Новый порядок оплаты начнет действовать уже с 1 февраля 2017 года.

Напомним, что с 1 января 2013 года сумма на представительские расходы составляла 35 тысяч рублей, а с 1 января 2015-го — 40 005 рублей. По указу губернатора, принятому 30 декабря прошлого года, теперь парламентарии обязаны будут отчитываться за транспортные и иные траты.

Что касается оплаты труда помощников, то раньше им платили 32 500 рублей в месяц.