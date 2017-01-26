Депутаты Заксобрания Омской области подняли зарплаты своим помощникам
Парламентарии уменьшили свои представительские расходы.
Парламентарии уменьшили свои представительские расходы.
Сегодня, 26 января, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты приняли два закона о перераспределении депутатских расходов. Речь идет о представительских расходах и тратах на помощников.
Законы предусматривают увеличение оплаты труда помощникам до 60 тысяч рублей, в то время как представительские расходы урежут до 30 тысяч.
Тогда как спикер Заксобрания Владимир Варнавский на заседании заметил, что вопрос уже можно не обсуждать, так как он рассматривался неоднократно.
— Эти два закона нужно принять. Потому что у некоторых депутатов по пять районов, и на помощников выходит небольшая сумма. Деньги небольшие, — подчеркнул Варнавский.
Депутаты, в свою очередь, проголосовали за эти два закона о перераспределении расходов. Новый порядок оплаты начнет действовать уже с 1 февраля 2017 года.
Напомним, что с 1 января 2013 года сумма на представительские расходы составляла 35 тысяч рублей, а с 1 января 2015-го — 40 005 рублей. По указу губернатора, принятому 30 декабря прошлого года, теперь парламентарии обязаны будут отчитываться за транспортные и иные траты.
Что касается оплаты труда помощников, то раньше им платили 32 500 рублей в месяц.