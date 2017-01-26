Рустэм Хамитов: «Буду делать всё, чтобы БашГУ получил статус опорного вуза»

До начала встречи, Рустэм Хамитов ознакомился выставкой научных разработок и творчества студентов БашГУ.

Выступая перед студентами и преподавателями БашГУ, руководитель республики особо остановился на вопросах социально-экономического развития республики, научно-технического прогресса, поддержки молодёжных инициатив, совершенствования системы образования.

«Мы не смогли получить статус федерального университета для БашГУ, создать в республике национальные исследовательские университеты», — отметил он. По его словам, это было громадным упущением, так как, республика выпала из конкурентной среды в части развития вузов. Рассказывая об этом, Глава Башкирии поставил задачу — «вернуться в лоно цивилизации», потому что в одиночку ни одному региону не справиться.

Рустэм Хамитов также сообщил, что на данный момент ведется активная работа по получению Башгосуниверситетом статуса опорного вуза страны. Пока таким статусом в Башкирии могут похвастаться немногие вузы: Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), который так же является опорным вузом «Газпрома» и Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, которому присвоен статус опорного гуманитарного вуза России.

— Буду делать всё, чтобы БашГУ получил статус опорного университета. Это даёт новую планку не только в части самоощущения. Там есть и финансовая составляющая, и особенности организации учебного процесса, — сказал Рустэм Хамитов. — Чрезвычайно важно повысить статус наших вузов.

Студенты так же задавали вопросы на темы внедрения в производство молодёжных разработок, трудоустройства, общественного транспорта, экологии, развития спорта и самодеятельности и др.

После встречи со студентами, Рустэм Хамитов направился в лабораторию термометрии кафедры геофизики БашГУ. Сотрудники этой кафедры активно работают с мировыми нефтяными лидерами — компаниями Schlumberger и Total и разрабатывают научно-исследовательские проекты по их заказам. В университете эти компании так же готовят для себя специалистов, за свой счёт организуя практику и стажировку студентов, магистрантов и аспирантов кафедры за рубежом. Кафедра также ведет проект по термометрии со Сколковским институтом науки и технологии (СКОЛТЕХ).

Новое направление — экспериментальная установка для исследования особенностей метода активной или нестационарной термометрии, которое апробировано на месторождениях Башкортостана, Татарстана и Тюменской области, так же имеется в лаборатории кафедры.

Лаборатория также занимается исследованием многофазных потоков в горизонтальных скважинах. Здесь создан уникальный гидродинамический стенд, где проводится физическое моделирование и изучение процессов, происходящих в действующих горизонтальных скважинах.