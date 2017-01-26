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09:31 (мск), источник: Новости Перми

Начальником Пермской таможни назначен Сергей Пашкин

С начала прошлого года Пашкин занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства, а ранее работал первым заместителем.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с 25 января 2017 года Приказом Федеральной таможенной службы от 19 января 2017 г. № 126-К на должность начальника Пермской таможни назначен Сергей Пашкин.

Работает в таможенных органах с 1998 года. Начинал службу с должности старшего инспектора-стажера отделения валютного контроля отдела таможенной стоимости и валютного контроля Пермской таможни-стажера, затем возглавлял отдел таможенной инспекции таможни. До назначения на должность начальника семь лет находился в должности первого заместителя начальника Пермской таможни по таможенному контролю. Имеет звание полковник таможенной службы.

Награжден Медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За усердие», имеет нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

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