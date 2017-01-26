Начальником Пермской таможни назначен Сергей Пашкин
С начала прошлого года Пашкин занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства, а ранее работал первым заместителем.
С начала прошлого года Пашкин занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства, а ранее работал первым заместителем.
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Работает в таможенных органах с 1998 года. Начинал службу с должности старшего
Награжден Медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За усердие», имеет нагрудный знак «Отличник таможенной службы».