Начальником Пермской таможни назначен Сергей Пашкин

Как сообщила пресс-служба ведомства, с 25 января 2017 года Приказом Федеральной таможенной службы от 19 января 2017 г. № 126-К на должность начальника Пермской таможни назначен Сергей Пашкин.



Работает в таможенных органах с 1998 года. Начинал службу с должности старшего инспектора-стажера отделения валютного контроля отдела таможенной стоимости и валютного контроля Пермской таможни-стажера, затем возглавлял отдел таможенной инспекции таможни. До назначения на должность начальника семь лет находился в должности первого заместителя начальника Пермской таможни по таможенному контролю. Имеет звание полковник таможенной службы.



Награжден Медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За усердие», имеет нагрудный знак «Отличник таможенной службы».