Трамп ужесточает иммиграционную политику

Президент США Дональд Трамп подписал указы об укреплении безопасности границ страны и ужесточении иммиграционной политики. Документы были подписаны на церемонии в Министерстве внутренней безопасности, передает «Коммерсант».

В интервью телекомпании ABC президент заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется «относительно скоро». «Все зависит от того, что происходит в Мексике. И мы получим от Мексики возмещение, как я неоднократно и говорил», — добавил господин Трамп.