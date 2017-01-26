Трамп ужесточает иммиграционную политику
Президент США подписал указы об укреплении безопасности границ США.
Президент США подписал указы об укреплении безопасности границ США.
Президент США Дональд Трамп подписал указы об укреплении безопасности границ страны и ужесточении иммиграционной политики. Документы были подписаны на церемонии в Министерстве внутренней безопасности, передает «Коммерсант».
В интервью телекомпании ABC президент заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется «относительно скоро». «Все зависит от того, что происходит в Мексике. И мы получим от Мексики возмещение, как я неоднократно и говорил», — добавил господин Трамп.
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