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09:34 (мск), источник: Ежедневник.by

Трамп ужесточает иммиграционную политику

Президент США подписал указы об укреплении безопасности границ США.

Источник: Ежедневник.by

Президент США Дональд Трамп подписал указы об укреплении безопасности границ страны и ужесточении иммиграционной политики. Документы были подписаны на церемонии в Министерстве внутренней безопасности, передает «Коммерсант».

В интервью телекомпании ABC президент заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется «относительно скоро». «Все зависит от того, что происходит в Мексике. И мы получим от Мексики возмещение, как я неоднократно и говорил», — добавил господин Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер анонсировал подписание этих документов. Он уточнил, что указы будут содержать меры, предусматривающие строительство «физического барьера» на границе, высылку нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

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